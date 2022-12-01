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高中技藝競賽誤用去年試題 專案小組決議永不聘任命題老師

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
今年全國高中商業類技藝競賽由新北市教育局承辦，並委由三重商工、穀保家商共同執行11職種競賽。記者劉懿萱／攝影
今年全國高中商業類技藝競賽由新北市教育局承辦，並委由三重商工、穀保家商共同執行11職種競賽。記者劉懿萱／攝影

今年全國高中技藝競賽商業類發生中餐科學科命題老師「拉錯檔案」誤用去年試題，導致今年與去年試題完全相同。教育部國教署今組成專案小組召開會議，據了解，除該師將永不聘任為命題老師外，也將針對5大類的技藝競賽設置覆核機制，意即命題老師將不再只有一人，而是至少兩人以上。

今年全國高中商業類技藝競賽由新北市教育局承辦，並委由三重商工、穀保家商共同執行11職種競賽。其中中餐烹飪職種學科競賽發生，去年與今年命題完全相同。教育部國教署專案小組今赴新北市府，與教育局、相關單位召開會議。

新北教育局說，技藝競賽不同職種命題方式也不同，有單人也有多人出題。據了解，中餐科多年來皆由單人出題，減少命題提早被洩漏的風險，去年與今年又恰好是同一位老師，因此才會誤拉去年檔案；據與會人士轉述，會議上初步決議該師將永不聘任其他相關競賽的命題老師。

此外，專案小組也提出基本SOP外，未來5大類的全國高中技藝競賽都應加上覆核機制，同一職種至少有2位命題老師，同時建議明年承辦的高雄家商也要有校對人員，避免相同事件再度發生。

教育局 教育部

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