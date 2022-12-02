康橋榮獲「三好校園實踐學校」認證 全校師生實踐「做好事．說好話．存好心」三好精神

康橋國際學校新店秀岡校區歷來十分注重品格教育，在校長徐文淞的帶領下，全校教職員不斷鼓勵及引導學生從「心」出發，今年更獲得星雲大師教育基金「三好校園實踐學校」之殊榮，象徵該校在品格教育的耕耘成果頗受肯定。

康橋秀岡校區為內化學生對當代品格的核心價值及行為準則，學務處辦理各項深化品格教育活動。 圖／康橋 提供

康橋三好校園專案負責人何晋霖教官分享，透過三好校園的推動，可以很清楚的看見這些善的循環在康橋學子身上的改變，無論從各類服務學習行動中；還是康橋著名的菁英挑戰活動過程裡，同學們都積極發揮同理心、正義思維與對社會的關懷、推播正向循環。

康橋秀岡校區為內化學生對當代品格的核心價值及行為準則，學務處辦理各項深化品格教育活動-自律說「畫」服儀漫畫競賽。 圖／康橋 提供

康橋表示為內化學生對當代品格的核心價值及行為準則，學務處辦理各項深化品格教育活動。如「微笑.禮貌Kcis Just Say Hi」家族打招呼運動、創意「漫」活，自律說「畫」服儀漫畫競賽、教師節趣味活動融入「感恩品格」及與圖書館跨處室合作辦理「練字靜心」等活動。另外還特別置放「核心品格X DFC X三好校園」的創新創意標語於校門口跑馬燈，讓學生在耳濡目染下，進而確立本校優質品格教育的方向與願景。

康橋秀岡校區為內化學生對當代品格的核心價值及行為準則，學務處辦理各項深化品格教育活動-教師節趣味活動融入「感恩品格」。 圖／康橋 提供

徐文淞校長亦表示不論是偏鄉暑期營隊、行動勸募活動及線上英語教學計畫等等服務活動，康橋努力創建各式的舞台及管道，還有全校師生長期的付出耕耘，我們才能獲頒此項『品格教育認證學校』殊榮。未來期望全體師生持續戮力同心、發展全人教育，用良好的品格在各方面的學習歷程中追求卓越。

透過身體力行參與公益活動，人與人之間產生善的連結，由心出發，時時謹記感謝他人，對社會上需要幫助的族群付出關壞與助力，康橋將致力於實踐「做好事．說好話．存好心」之三好精神，攜手共行，師生一同形塑校園品格文化，打造優質品德校園。