「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

「班班吃石斑」確定跳票了，要變成「班班好食材」，由於缺魚、加工量能不足，加上調度出問題，農委會主委陳吉仲今天表示，全台22縣市仍有9縣市學校午餐尚未吃到石斑魚，會加強調度，12月底一定會吃到，若吃不足四次，下學期會再盤點石斑魚量能盡量供應，也不排除提供其他雞鴨魚肉、柳丁、橘子等國產好食材，這筆經費一定會用在學校午餐上。

中國大陸對台下石斑魚禁令，為了搶救石斑魚，政府砸6億元，教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，學生本學期可吃4次(每月1次)石斑魚，但因為石斑魚供貨不足，12月北市學校午餐「石斑魚」從菜單中全面下架。

農委會今天召開「石斑魚產銷執行情形」說明記者會，陳吉仲保證，這6億經費，都會用在學校午餐的食材上，讓學校午餐吃得更好，媒體詢問，雞鴨魚肉是否都可以，陳吉仲說「對」，他說，沒有吃足四次石斑魚的學校，就會用其他國產食材。