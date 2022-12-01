快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合盃作文宜蘭初賽 30名學子脫穎而出拚決賽

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天舉辦聯合盃作文大賽宜蘭縣初賽頒獎典禮。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府今天舉辦聯合盃作文大賽宜蘭縣初賽頒獎典禮。記者林佳彣／攝影

聯合盃作文大賽今年邁入第16屆，宜蘭縣初賽1400名國中小學生共襄盛舉，最後30件作品脫穎而出，今天頒獎典禮由縣長林姿妙表揚。其中，壯圍國小4年級謝雲品兩度蟬聯中年級組冠軍，慧燈中學9年級林宸婕連4年比賽，此次獲得個人最佳成績第一名，直呼運氣好也意外。

初賽10月22日在復興國中登場，比賽分成國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組、高中職組，6組題目依序為「我與長輩交流的經驗」、「除了讀書，我還想⋯⋯」、「我心目中的臺灣味」、「看雲」、「恰巧」、「標籤」，命題靈活讓多數學生覺得好發揮，評審選出30件得獎作品。

縣府今在復興國中舉辦初賽頒獎典禮，縣長林姿妙表揚並頒發獎勵金、獎狀，聯合報發行展業部業務總監葉英豪、聯合報發行展業部經理陳嘉章也到場恭賀獲獎學生。

林姿妙認為，閱讀與寫作非常重要，可豐富自我生命，期盼學子自小奠定良好基礎，從優勝作品學習寫作技巧，養成閱讀習慣以吸收新知，同時感謝聯合報舉辦如此有意義活動，希望未來多辦，宜蘭縣政府會全力支持。

陳嘉章說，聯合報在宜蘭縣政府鼎力支持之下，今年舉辦第16屆聯合盃作文大賽，宜蘭學風鼎盛，年年參賽上千人，歷屆決賽都有不錯成績，期許宜蘭30位同學平常心參加決賽，相信大家在宜蘭生活體驗，絕對可以寫出不同於其他縣市的好作品。

壯圍國小4年級謝雲品去年與今年參賽，都拿下中年級組第一名好成績，她說本來不熟悉寫作，有了爸媽陪伴寫作，對於這次能拿第一很開心。

慧燈中學9年級林宸婕表示，國小6年級在老師鼓勵下首次參賽，後來覺得寫作好玩就自己報名比賽。她說喜歡寫作，尤其是其經歷過及生活大小事，過去也曾參加各類比賽，聯合盃更是參加4次，前2年決賽拿佳作，今年獲得初賽第一名，直呼是運氣好，自認成績「還不錯」。

縣府教育處表示，為帶領孩子學習閱讀思考及寫作，規劃「宜蘭愛．悅讀」閱讀計畫，持續舉辦「聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽」，盼培養蘭陽在地文藝人才。

壯圍國小4年級謝雲品連續2年獲得中年級組第一名。記者林佳彣／攝影
壯圍國小4年級謝雲品連續2年獲得中年級組第一名。記者林佳彣／攝影
慧燈中學9年級林宸婕今年第4度參賽，獲得第一名佳績。記者林佳彣／攝影
慧燈中學9年級林宸婕今年第4度參賽，獲得第一名佳績。記者林佳彣／攝影
聯合盃作文大賽宜蘭縣初賽今天舉辦頒獎典禮。記者林佳彣／攝影
聯合盃作文大賽宜蘭縣初賽今天舉辦頒獎典禮。記者林佳彣／攝影
聯合報發行展業部業務總監葉英豪（左）表揚獲獎學生。記者林佳彣／攝影
聯合報發行展業部業務總監葉英豪（左）表揚獲獎學生。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今表揚獲獎學生。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今表揚獲獎學生。記者林佳彣／攝影

宜蘭 林姿妙

延伸閱讀

《哈勇家》導演盼宜蘭人進戲院支持 林姿妙允諾全力推廣

連任後首次縣務會議 林姿妙逾10次感謝縣府團隊

吳秋齡拚戰瘦10公斤 與林姿妙合體謝票喊：羅東鎮贏了

宜蘭縣長開票結果／民進黨很會選舉？林姿妙競選團隊精準出招 更會打選戰

相關新聞

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

「班班吃石斑」確定跳票了，要變成「班班好食材」，由於缺魚、加工量能不足，加上調度出問題，農委會主委陳吉仲今天表示，全台2...

班班等石斑卻先吃綠乖乖？網推「這口味」一學期發四包

教育部今年9月推動「偏鄉學校中央廚房計畫」，除了加碼偏鄉學生餐費每餐62元，並增加一點心，另也加碼6億元推動班班吃石斑。...

聯合盃作文宜蘭初賽 30名學子脫穎而出拚決賽

聯合盃作文大賽今年邁入第16屆，宜蘭縣初賽1400名國中小學生共襄盛舉，最後30件作品脫穎而出，今天頒獎典禮由縣長林姿妙...

高中技藝競賽中餐學科誤用去年題目 今將討論防呆機制

今年全國高中技藝競賽商業類在新北市登場，不料發生中餐烹飪職種學科命題誤用去年題目。商業類學生技藝競賽委員會表示，29日晚...

高市國中童軍大露營在中正預校 童軍記者專訪教育局長

高雄市國中童軍教育聯團露營活動12月2日至4日在中正預校舉行，今年主題是「Kaohsiung童軍、青春Young」，有7...

獲獎率僅0.4% 崑山科大動畫作品再獲大獎

2022台灣國際學生創意設計大賽落幕，崑山科技大學視訊傳播設計系動畫作品《照耀你照耀我》，獲得「國際設計組織特別獎－泛非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。