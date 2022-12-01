聯合盃作文宜蘭初賽 30名學子脫穎而出拚決賽

聯合盃作文大賽今年邁入第16屆，宜蘭縣初賽1400名國中小學生共襄盛舉，最後30件作品脫穎而出，今天頒獎典禮由縣長林姿妙表揚。其中，壯圍國小4年級謝雲品兩度蟬聯中年級組冠軍，慧燈中學9年級林宸婕連4年比賽，此次獲得個人最佳成績第一名，直呼運氣好也意外。

初賽10月22日在復興國中登場，比賽分成國小中年級組、國小高年級組、國中七年級組、國中八年級組、國中九年級組、高中職組，6組題目依序為「我與長輩交流的經驗」、「除了讀書，我還想⋯⋯」、「我心目中的臺灣味」、「看雲」、「恰巧」、「標籤」，命題靈活讓多數學生覺得好發揮，評審選出30件得獎作品。

縣府今在復興國中舉辦初賽頒獎典禮，縣長林姿妙表揚並頒發獎勵金、獎狀，聯合報發行展業部業務總監葉英豪、聯合報發行展業部經理陳嘉章也到場恭賀獲獎學生。

林姿妙認為，閱讀與寫作非常重要，可豐富自我生命，期盼學子自小奠定良好基礎，從優勝作品學習寫作技巧，養成閱讀習慣以吸收新知，同時感謝聯合報舉辦如此有意義活動，希望未來多辦，宜蘭縣政府會全力支持。

陳嘉章說，聯合報在宜蘭縣政府鼎力支持之下，今年舉辦第16屆聯合盃作文大賽，宜蘭學風鼎盛，年年參賽上千人，歷屆決賽都有不錯成績，期許宜蘭30位同學平常心參加決賽，相信大家在宜蘭生活體驗，絕對可以寫出不同於其他縣市的好作品。

壯圍國小4年級謝雲品去年與今年參賽，都拿下中年級組第一名好成績，她說本來不熟悉寫作，有了爸媽陪伴寫作，對於這次能拿第一很開心。

慧燈中學9年級林宸婕表示，國小6年級在老師鼓勵下首次參賽，後來覺得寫作好玩就自己報名比賽。她說喜歡寫作，尤其是其經歷過及生活大小事，過去也曾參加各類比賽，聯合盃更是參加4次，前2年決賽拿佳作，今年獲得初賽第一名，直呼是運氣好，自認成績「還不錯」。

縣府教育處表示，為帶領孩子學習閱讀思考及寫作，規劃「宜蘭愛．悅讀」閱讀計畫，持續舉辦「聯合盃全國作文大賽宜蘭縣初賽」，盼培養蘭陽在地文藝人才。