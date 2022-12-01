獲獎率僅0.4% 崑山科大動畫作品再獲大獎
2022台灣國際學生創意設計大賽落幕，崑山科技大學視訊傳播設計系動畫作品《照耀你照耀我》，獲得「國際設計組織特別獎－泛非洲設計協會特別獎」及10萬元獎金，尤其獲獎率僅0.4%，更是難得。
崑山科大說，這項比賽由教育部自2008年開始舉辦，強化台灣設計人才與國際接軌，共計有全球66個國家地區、867所院校、共1萬6749件作品參賽，邀請全球31國專業人士擔任評審委員，共選出77件優秀作品，獲獎率僅0.4%，該作品繼10月參與韓國SF春川影展獲得「全球電影未來之星」獎後，再次獲獎。
崑山科大視訊系主任胡佩芸表示，《照耀你照耀我》由劉勇明老師指導，碩一生江尚晏及6月畢業的溫孟展、林志謙、永谷拓巳等4位學生製作，內容講述一個已成冰天雪地未來世界，機器人與小松鼠為了運送能源，最終機器人犧牲自我的感人故事，探討能源危機與極端氣候問題，引起國際評審共鳴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言