快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

獲獎率僅0.4% 崑山科大動畫作品再獲大獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
崑山科大動畫作品《照耀你照耀我》，獲「國際設計組織特別獎－泛非洲設計協會特別獎」，抱走10萬元獎金。圖 ／學校提供
崑山科大動畫作品《照耀你照耀我》，獲「國際設計組織特別獎－泛非洲設計協會特別獎」，抱走10萬元獎金。圖 ／學校提供

2022台灣國際學生創意設計大賽落幕，崑山科技大學視訊傳播設計系動畫作品《照耀你照耀我》，獲得「國際設計組織特別獎－泛非洲設計協會特別獎」及10萬元獎金，尤其獲獎率僅0.4%，更是難得。

崑山科大說，這項比賽由教育部自2008年開始舉辦，強化台灣設計人才與國際接軌，共計有全球66個國家地區、867所院校、共1萬6749件作品參賽，邀請全球31國專業人士擔任評審委員，共選出77件優秀作品，獲獎率僅0.4%，該作品繼10月參與韓國SF春川影展獲得「全球電影未來之星」獎後，再次獲獎。

崑山科大視訊系主任胡佩芸表示，《照耀你照耀我》由劉勇明老師指導，碩一生江尚晏及6月畢業的溫孟展、林志謙、永谷拓巳等4位學生製作，內容講述一個已成冰天雪地未來世界，機器人與小松鼠為了運送能源，最終機器人犧牲自我的感人故事，探討能源危機與極端氣候問題，引起國際評審共鳴。

崑山科大視訊傳播設計系動畫作品《照耀你照耀我》，獲「國際設計組織特別獎－泛非洲設計協會特別獎」，抱走10萬元獎金。圖 ／學校提供
崑山科大視訊傳播設計系動畫作品《照耀你照耀我》，獲「國際設計組織特別獎－泛非洲設計協會特別獎」，抱走10萬元獎金。圖 ／學校提供

崑山科大

延伸閱讀

《鏈鋸人》西班牙語版帕瓦「嬌喘聲」超投入！嗨叫好幾聲網友表示太有感覺

曾改編動畫 經典躲避球漫畫《鬥球兒彈平》全新篇章公開

大亂鬥起來！《超級瑪利歐兄弟》電影新預告迷因爆誕 紳士動畫老司機Zone也參一腳？

李毓芬《再見公主》動畫系列全球突破1億點擊率 全民迎來精彩結局 盤點4大必看重點

相關新聞

獲獎率僅0.4% 崑山科大動畫作品再獲大獎

2022台灣國際學生創意設計大賽落幕，崑山科技大學視訊傳播設計系動畫作品《照耀你照耀我》，獲得「國際設計組織特別獎－泛非...

綠色乖乖也被放入國小營養午餐菜單 潘文忠允檢討

全台偏鄉學校有1312所，學生人數約有24萬人，卻因地處偏遠、師生人數少，導致成本被運送、廚工費用「吃掉」。教育部推動「...

大學音樂系憂學習歷程檔案難選才 潘文忠允找科系研議

本報日前報導，台北教育大學音樂系112學年率先改獨立招生，寧可扛下缺額無法回流的招生壓力，也不希望被要求必採學習歷程檔案...

影／教部敗訴！國語日報不是政府捐助法人 潘文忠回應了

教育部先前認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，國語日報社不服提行政訴訟，一審判決撤銷原訴願處分，教育部再提起上訴，昨二審...

白紙運動遍地開花 潘文忠：在陸台生目前都平安

中國大陸民眾因不滿疫情封控，民間發起「白紙運動」，近日於各大城市遍地開花。根據教育部統計，目前在陸台生約有1.2萬人，教...

世新性別所爆遭突襲停招惹議 潘文忠：教部核定才算

世新大學性別所驚傳要被校方停招，行政院日前舉行消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第四次國家報告國際審查會議，五位國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。