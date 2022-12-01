獲獎率僅0.4% 崑山科大動畫作品再獲大獎

2022台灣國際學生創意設計大賽落幕，崑山科技大學視訊傳播設計系動畫作品《照耀你照耀我》，獲得「國際設計組織特別獎－泛非洲設計協會特別獎」及10萬元獎金，尤其獲獎率僅0.4%，更是難得。

崑山科大說，這項比賽由教育部自2008年開始舉辦，強化台灣設計人才與國際接軌，共計有全球66個國家地區、867所院校、共1萬6749件作品參賽，邀請全球31國專業人士擔任評審委員，共選出77件優秀作品，獲獎率僅0.4%，該作品繼10月參與韓國SF春川影展獲得「全球電影未來之星」獎後，再次獲獎。