大學音樂系憂學習歷程檔案難選才 潘文忠允找科系研議

本報日前報導，台北教育大學音樂系112學年率先改獨立招生，寧可扛下缺額無法回流的招生壓力，也不希望被要求必採學習歷程檔案，更將主修占分提高至96%，盼找到演奏型人才。立委今關注此事，提醒教育部應重視術科需求高的科系，盼能找出在招生與學習歷程間的兩全方案。教育部長潘文忠說，會再找相關科系研議。

大學藝術科系向來透過術科考試，並搭配現場演奏、面試選才，較少參採書審資料，但為配合大學聯招規則，音樂系在新課綱三年後必採學習歷程檔案，占分至少一成，此舉卻讓各大學音樂系頭痛。有教授認為，學習歷程檔案有容量限制，但音樂專長學生難用文字陳述所學經驗，若考生上傳了一堆文字，若看不到術科表現也是白費。

有別於台北藝術大學音樂系自創系以來獨招行之有年，北教大也在今年跟進，卻被音樂界視為「震撼彈」。該系112學年申請獨招，其中學測國英與術科樂理、聽寫各占1%，自辦術科主修占分達96%，已獲教育部核定。據了解，台師大、北市大音樂系也在觀望113學年要採聯招或獨招，也曾有音樂系主張辦理聯合獨招，但仍未定案。

立法院教育及文化委員會今天審查行政院函請審議「國民教育法修正草案」案，並進行詢答。立委萬美玲、林奕華也關注北教大音樂系的作法。

萬美玲表示，大學個人申請要採個人學習歷程檔案，音樂系有給予寬限期，北教大112學年改獨招，看起來希望找到音樂專才，不過不採計學習歷程檔案，若未來越來越多音樂、美術科系要改獨招，就怕孩子需要舟車勞頓。但另一方面，這幾個系又需要特殊選才，才會出現學檔相對不重要，必須重視術科的情況。

潘文忠則重申，大學招生有各種不同管道，不管是聯招或獨招，大學招生精神規範「多資料參採、重視學習歷程」是全國一致且不分科別。

萬美玲追問，若有學校科系不採學習歷程檔案，就一定會不同意獨招？潘文忠堅定表示「一定」，高教司長朱俊彰也頻頻點頭。

萬美玲表示自己尊重制度，但教育部也要思考，特殊科系是不是一定要被學檔綁死，如果不要綁死，教育部應該要回頭評估找出最適切方案，找出兩全辦法；林奕華也提到，回到教育現場，希望教育部能跟高中藝術類科校長、大學端藝術科系的重要學校，「沒有大學願意跟教育部作對」。

潘文忠表示，會再跟相關科系溝通，教育部過往也追蹤學生透過不同入學管道，進入大學後的休退學情況。其中繁星管道休退學人數最少，甄選入學是其次，最高休退學是登記分發，表示重視學生學習歷程，是重要的學習態度，如果只靠著成績登記入學不見得好。

北教大音樂系昨則發布聲明，歐美先進國家一流音樂系所全部都是獨立招生，為與國際接軌，北教大音樂系師資國際化，也參酌教育部「多資料參採，重視學習歷程」的原則，112學年起招生透過採計學測、大學術科考試成績，及學校辦理術科面試等多資料參採方式，檢視其高中3年的學習歷程，希望透過單招方式，招收到不同領域上專業表現及在校修課上表現優秀的人才。