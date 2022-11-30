國中生不小心踩到同學眼鏡被K爆頭 教育局介入處理

高雄一名國中生28日晚間在學校司令台附近疑不慎踩到同學眼鏡，被推倒在地並被打到頭破血流，送醫縫3針，教育局今天表示，受傷學生的傷勢尚在觀察，目前請假在家，動手打人的學生與家長已致歉，會追蹤後續，但校園不容暴力。

臉書社團「五甲大小事」有家長PO文並附照，指家中小孩不小心踩到對方放在地上的眼鏡，有跟對方道歉，對方不知是沒聽到還是怎樣，就從後面用手機打我小孩的頭縫了3針，我小孩都沒還手才被打得這麼慘。「同學下手也太狠了，用手機打頭推倒在地還一直打，現在的小孩都這麼殘忍嗎？」。

高市教育局今早對此表示已介入了解，事件發生在前晚6點，學校司令台附近有2名學口角，一人持手機毆打，被其他同學發現後通報學校，老師到場處置後通報救護車將受傷學生送醫，進行校安通報，聯絡雙方家長處理。

教育局指昨早學校已請動手學生到學務處說明，也請學校安撫家長情緒，加強情緒及法治教育。學生因傷到頭部，傷勢尚在觀察，已請假休養。打人的學生與家長也致歉，後續會再追蹤。