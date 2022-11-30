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推動健康從小扎根 南市文元附幼拿健康促進首獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
文元國小附幼以「健康新生活」主題，設計多元豐富的實作體驗與課程，獲得健康促進特色獎首獎。圖／南市教育局提供
文元國小附幼以「健康新生活」主題，設計多元豐富的實作體驗與課程，獲得健康促進特色獎首獎。圖／南市教育局提供

衛福部國民健康署首辦理幼兒園健康促進評選活動出爐，台南市文元國小附幼獲得「健康促進特色獎」首獎，果毅國小附幼及市政府員工子女非營利幼兒園獲得佳作，成果亮眼。

文元國小附幼以「健康新生活」主題，設計多元豐富的實作體驗與課程，規畫有趣的親子體能大補帖、學習袋、營養小汽車餐盤等活動，整合健康體能及飲食營養議題，讓幼兒在穩定性、移動性及操作性3大動作能力均衡發展，並認識6大類營養食物。

果毅國小附幼制訂漸進且有層次的體能活動，透過螺旋式的課程，培養幼兒運動技能，由師生共同布置大肌肉學習區，引導幼兒主動發想體能活動，並勵親子共同進行。

市長黃偉哲表示，幼兒園階段對於幼兒健康行為與良好習慣的建立舉足輕重，藉由多元化教學活動、家長陪伴參與，從園所到家庭都能正視幼兒健康議題，並於生活中身體力行，，讓幼童扎根正確生活觀念，奠基人生最重要的健康財富。

教育局長鄭新輝說，台南市透過政策規畫、健康教學活動、結合社區資源等策略，全面推動健康促進學校計畫，鼓勵學校養成學生規律運動習慣及正確飲食觀念。同時，有感於幼兒園階段是兒童觀念啟蒙的關鍵，能夠及早提供健康觀念促進學習活動，對於幼童健康觀念扎根一定有很好的效果，期盼未來能有更多園所參與，一起建構安心、健康、安全有活力的幼童成長環境。

幼兒園 台南 黃偉哲

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