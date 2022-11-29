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嘉市府校園宣布口罩鬆綁 這些情況可不戴

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今宣布校園也將配合放寬校園戴口罩規定，在室外空間活動、室內運動及音樂課歌唱或吹奏樂器類課程，可不戴口罩。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今宣布校園也將配合放寬校園戴口罩規定，在室外空間活動、室內運動及音樂課歌唱或吹奏樂器類課程，可不戴口罩。圖／嘉義市政府提供

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，考量國內疫情趨緩，12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，嘉義市長黃敏惠今跟進宣布，校園也將配合放寬校園戴口罩規定，在室外空間活動、室內運動及音樂課歌唱或吹奏樂器類課程，可不戴口罩。

黃敏惠指出，師生進入教室須戴口罩，但在室外空間活動，室內的運動、音樂課歌唱或吹奏樂器類課程，能不佩戴口罩 ，但應隨身攜帶或準備口罩，若師生有相關呼吸道症狀或接觸校外人士及與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

另，校外人士進入校園內，仍應全程戴口罩，而因應疫情趨緩，生活逐步回歸日常，為提倡健康運動，嘉義市立田徑場12月1日起，恢復從早上4點至晚間10點開放。

市府教育處處長林立生說，12月1日起校園放寬口罩措施，但防疫鬆綁卻不能鬆懈，也鼓勵學生下課多出去運動，運動完後回教室仍要戴上口罩，隨時勤洗手、維持良好的衛生習慣。

口罩 疫情 嘉義 黃敏惠

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