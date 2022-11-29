12月北市「班班等石斑」 漁業界分析供貨不及原因

花了6億的「班班吃石斑」政策，真的成了「班班等石斑」。北市產發局與教育局告知各學校，因石斑魚供貨不足，因此無法繼續供貨，導致12月北市學校午餐「石斑魚」從菜單中全面下架。

農委會漁業署說，漁業署未發函縣市政府停止供貨；學校需求持續，已協請國教署及各縣市政府精確掌握供應需求，並分批採購避免集中下單，漁業署媒合產地養殖場充裕原料魚供應，以及跨區加強調度貨源與擴大加工產能，平衡供需與供貨順暢。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，根本沒有搞懂產地的供需，才會弄到最後，計畫無法執行；活魚儲運銷售與切肉銷售是兩回事，官方只看數量，當然看起來量能足夠，但實際執行起來，小魚難殺又沒肉，承銷的廠商會賠錢，當然要喊停。

郭建賢說，確實現在沒有魚也沒有人，中國大陸6月中禁止我國石斑魚外銷大陸，也因此大部分的養殖戶選擇不放養，即便有放養的魚，現在也還不夠大，一般是六月出苗，到現在，石斑魚苗也才養了五個月，根本是小魚，所以，也才會有農委會主委陳吉仲的，要等魚長大一說。

中華民國漁會總幹事林啟滄表示，北市停止供應，要看農委會與北市如何協調，站在漁會立場，在政府的共同供應平台上，有下單者，還是有持續依序供應，但現在的狀況是，有的學校已經吃了兩次，要吃第三次了，但有的學校連一次都沒有吃到，也因此，會調整訂單，由還未吃到的學校優先，批次、依序出貨。

林啟滄說，10月底到11月中最為吃緊，需求大量出來，集中下單，由於產地石斑魚加工比較繁複，也持續與加工廠協調中。

北市團膳公會理事長高嘉鴻表示，石斑魚延後供應，主要是加工來不及，學校午餐供應四次石斑魚 ，看似簡單，其實要處理全國學生午餐食材是相當複雜的，還要兼顧到安全及公平性，有的學校吃兩次了，有的還沒開始吃，建議漁業署要有一個統一窗口與各縣市溝通協調，統籌安排。