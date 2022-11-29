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跟進解禁！校園口罩令出爐 戶外不用戴、室內做「這些事」也免戴

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部表示，教育部及所屬機關主管場域防疫措施，將配合自12月1日起同步進行調整口罩防疫措施。本報資料照
教育部表示，教育部及所屬機關主管場域防疫措施，將配合自12月1日起同步進行調整口罩防疫措施。本報資料照

指揮中心昨天宣布，12月1日起鬆綁口罩禁令，室外不必全程配戴口罩，室內有條件也可脫下口罩。教育部長潘文忠今天說，目前正依指揮中心方案，正在修訂校園防疫規範。教育部稍早則發布新聞稿，教育部及所屬機關主管場域防疫措施，將配合自12月1日起同步進行調整。

教育部說明，有關進入各級學校校園將於12月1日起調整為於室外空間（室外場所），取消應全程佩戴口罩；於室內空間（室內場所），維持應全程佩戴口罩，但如屬致詞、演講、講課、拍攝個人／團體照或進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類之課程及教學活動等時，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

教育部表示，將持續配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策適時調整校園防疫措施，鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗施打劑次儘速進行疫苗施打，並備妥相關備用物資，共同守護教職員工生健康及安全。

口罩 教育部 疫情

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