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獨／學生不幸事件通報大學5年增9倍 專輔人員比擬改1:900

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部擬修正學生輔導法，改善專業輔導人員和學生的比例。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
教育部擬修正學生輔導法，改善專業輔導人員和學生的比例。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

立法院10月時召開教育文化委員會，民進黨籍立委吳思瑤指出，各級學生自殺死亡數5年內增加1.65倍，大專校院自殺通報數更成長9倍之多。大學諮商時常供不應求，學生輔導法規範，專科以上學校每1200名學生應設置一名專業輔導人員，教育部近日邀集相關單位討論並提出學生輔導法修正草案，針對比例改善提出甲、乙草案，擬改為900名或1000名學生及需設置一名專業輔導人員。

立委吳思瑤根據教育部統計，各級學生自殺死亡數5年內增加1.65倍，大專校院自殺通報數更成長9倍。

大學生心理健康近年引起各界關注，吳思瑤表示，大學諮商時常供不應求，有時預約竟要等上一個月之久，又學生輔導法第11條規定，專科以上學校1200名學生應設置一名專業輔導人員，並由22條規範，主管機關需每5年進行檢討。

由於5年檢討期已到，本報掌握，教育部近日已提出學生輔導法修正草案，並邀集各單位研商。針對大專校院專業輔導人員比例提出甲、乙兩個草案，其中甲案提出，專科以上學校若未滿900人，則應設置至少一名專任專業輔導員；900人以上的學校則每900人設置一名專任專業輔導員。

另外，乙案則擬規範，若為1000人以下的學校則應設置一名專業輔導人員；超過1000人以上的學校，則每滿1000人以設置一名專業輔導人員為原則。

草案也提出一較重大的變革，擬將目前校園中「發展、介入及處遇性輔導」改為「初級、第二級、第三級」輔導。但據了解，諮商心理師等專業代表不滿，認為發展、介入處遇三級輔導已是長久討論後形成的制度和共識，大幅修改並更動既有的建置恐是勞民傷財，建議應把資源運用於人力聘任。

一名大學心理專業教授指出，草案中提出將大專院校專輔人員從原本的1比1200，改為1比900或1比1000都是進步，但若以法來縮小、規範比例，未來大專校院勢必得增聘專業輔導人員，但大學心輔中心是二級單位、人員編制扁平，起薪比不上業界外也幾乎難有升遷機會。

該名教授說，專業輔導人員需要心理師執照，坊間心理諮商所月薪多在五六萬元以上，但學校起薪通常僅有4萬多，薪資上誘因不足；專業輔導人員也可以是社工師，但以學校為出發的社工養成還是較少，若人力與誘因不足實則很難達成目標。

該名教授認為大學心輔要改善，學校心輔單位層級一定要提升，人員薪資結構要改善，否則即便比例改善，到了大學端執行也會變成「上有政策，下有對策」，前端問題沒改善其他都只會淪為「花絮」。

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教育部 社工

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