鄉愁在你我的DNA！地方創生之前 社企青年創業必學的五大關鍵

該返鄉創業嗎？

該繼續留在城市打拚還是返鄉創業？這常是想返鄉創業的青年心中會出現的猶豫之一，在抉擇的過程中總是會被資金、資源、人脈等問題澆熄熱情。

「地方創生」儼然成為城鄉發展的新趨勢，「青年返鄉創業」也是時下的熱門話題之一，在這樣的景況下，什麼才是返鄉創業的人需要掌握的關鍵呢？努力打拚的過程中，你其實可以不孤單！近幾年政府與許多民間團體都有投入資助、教育計畫等，支援返鄉創業青年，幫助他們跨過重重考驗、逐漸成長壯大。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出社企青年創業必學的五大關鍵，以及致力提供他們幫助的五大民間團體平台，一起來看看青年返鄉創業的路如何被照亮！

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有熱情有理想就是社會企業？返鄉創業五大關鍵

No.1 資金、人脈的支持

資金、人脈等資源絕對是返鄉創業首要面臨的問題，在實踐自我理想的過程中，資金便成為第一道難關。雖然政府有低利貸款及相關補助，但沒有本錢或家族金援的年輕人卻仍然感到辛苦。除此之外，在決定返鄉的瞬間，等同於把離開家鄉後在外地所建立的人脈全部打亂，必須要融入地方，重新建立在地人脈圈。

返鄉創業對許多網友而言，最恐怖的是「打掉重練」的煩惱：「返鄉會感到不安是因為已經不是自己小時候熟悉的家鄉」、「返鄉真的就等於重新開始」、「所有資源都重新來過」、「滿懷理想返鄉的時候，突然一瞬間覺得想像破滅」、「有夢想沒資金也沒意義」。

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No.2 過來人的經驗分享

身爲一個創業菜鳥，在創業期間不免會面臨很多「第一次」，從決策、行銷手法到心態調整，往往會搞到心煩意亂，甚至沒有人能給一個明確或可靠的選擇，這時候就需要一位能夠具備返鄉創業經驗的前輩，給予最真實、最實際的建議，也能在面對外人質疑眼光的時候提供心靈支持，分享讓人感同身受的心路歷程。

網友提及自身經驗表示：「有一個前輩真的差很多，一開始回去又焦慮又緊張，完全不知道自己在幹麻，下一步該怎麼做，但有了一位過來人，面對決策不會沒有人討論，面對懷疑也不會焦慮，我自己也會想這樣分享給我的後輩。」

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No.3 選擇好的合夥人

決定返鄉創業後，總是希望在焦慮的路上，可以找到一位一起打拚、一起成長，能夠相輔相成的好夥伴，無奈知己難尋，回到陌生的家鄉，要找到一位好的合夥人，更是難上加難。到底要透過什麼樣的管道和機緣，才能找到相處融洽、思想相符的員工或合夥人？種種問題成為返鄉創業青年創業的關鍵之一。

在許多網友分享中都可以看出合夥人的重要性：「真的很難找到同路人」、「完全不知道自己要找什麼樣的人」、「以為是萍水相逢，而且默契十足的合作，但最後的結果是不歡而散」、「有一個合夥人真的會安心很多，感覺一路都會有人相伴，遇到困難也可以一起解決」。

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No.4 補足專業知識

在返鄉創業過程中，會遇到許多不熟悉的事情，各方面的知識，像是市場運行方式、行銷手法等專業領域，都會讓人感到生疏，這樣的情形也容易造成客戶、廠商的不信任感，留下能力不足的印象，導致產品通路貧乏或是達不到應有的銷量。在創業初期因為缺乏資金，也無法請專業人士協助幫忙，導致團隊整體能力看起來非常薄弱。

許多過來人紛紛提醒想創業的網友：「一定要做好功課」、「隔行如隔山，真的建議要去上相關課程再來創業，至少不是什麼都不知道，任人宰割」、「要完成夢想之前，有專業知識真的很重要」、「就算沒有到100％暸解，至少也要略知一二，不讓別人欺負之外，也能讓配合的人更加信任」。

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No.5 增加對產品的研發力

不少人都想返鄉創業，但實行了之後才發現自己的理想和現實的巨大差距。面對自己想投入創業的領域，單單只憑藉一股衝勁是幾乎沒有幫助的，需要深入了解、熟悉產品，想辦法讓它能夠被更多人看見，並且在過程中隨著市場反應不斷進行改良。無奈剛開始創業的青年們，總是沒有足夠的能力去研發、開發產品或是開創出新的行銷通路。

網友們也分享自己的遺憾和經驗：「懷抱著保養品的夢，最後卻無法達成夢想，因為找不到管道能幫我，我自己又沒有研發力，最後只好放棄，還是會覺得遺憾」、「對產品和行銷通路的研發力真的會限定產品能走多遠」、「研發也是創業的重要過程」。

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青年們移居回鄉應援助攻隊登場

No.1 好鄰居文教基金會

「統一超商好鄰居文教基金會」以永續地球（Environment）、共好社會（Social）及幸福企業（Governance） 3 大主軸回應永續趨勢，並推出「青年深根計畫」，已陪伴13組在地團隊，提供資源支持在地青年返鄉創業，促進地方永續發展，透過這樣的過程延續在地生命力，更提供線上「7-ELEVEN 賣貨便」管道，不但解決青年團隊對於整理運送資訊、承擔匯款風險等痛點，更打開線上通路、與市場接軌。

除此之外，基金會也積極投入社區睦鄰安居工作，發揮在地精神，致力於改善社區生活，並以「成為社區的公益、同樂平台」為目標邁進。

網友評價：「好鄰居基金會還有其他活動，也很關注相關議題」、「跟很多青年團隊合作」、「透過購買東西，也可以共創地方永續發展！」、「有很多小朋友可以參加的活動，也超棒的」。

官網連結：統一超商好鄰居文教基金會

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No.2 台灣青年基金會

「台灣青年基金會」希望可以透過教育、組織培訓、重要議題的參與等，培養出對社會有想法的改革者，並推動青年志工參與公益與社會服務，讓他們藉由這些經歷在生涯職涯上獲得充分的發展。同時也鼓勵青年學子除積極汲取新知外，更要勇於歸鄉服務。

網友評價：「有各式各樣的活動可以參加，真的好讚！」、「很優質的基金會」、「溫度聊天室也能遇見更多人，一起聚在青基空間」、「多元的活動」、「遇到各種不同的人和故事」。

官網連結：台灣青年基金會

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No.3 台灣地方創生基金會

「台灣地方創生基金會」認為地方創生要能成功並永續，若缺乏完整商業模式或資金支持等條件，便容易造成許多人滿懷熱血回鄉，最後卻失望離開。因此台灣地方創生基金會連結技術、人才、資金、市場、行銷與品牌，以「地方創生大平台」為概念，建立起結合各項資訊的平台，希望帶給返鄉青年們幫助。

網友評價：「可以與不同的人學習接觸」、「也有課程可以進修」、「除了青年返鄉，也有幫助弱勢兒童教育等」、「資源媒合、徵求創生夥伴等協助都很棒」。

官網連結：台灣地方創生基金會

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No.4 新創圓夢網

「新創圓夢網」能夠及時解決創業者所面臨的問題，網站包含了貸款、創新、計劃書撰寫方法等等，各種資訊都能即時找到。除此之外，還提供諮詢服務，有任何問題都可以撥打電話或留言詢問，致力於提供詳盡資訊，讓熱血青年們在迷失方向時，都能在這個網站找到答案。

網友評價：「真的很方便，資訊很多」、「網站從資金到計畫，甚至到經驗分享等活動都有」、「網站裡面整理了很多資訊，真的很方便」、「手機也能查詢，能即時得到很多相關資訊」。

官網連結：新創圓夢網

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image source: 青年創業圓夢網

No.5 綠農的家

「綠農的家」建立起一個銷售平台，鼓勵農民採用對環境更加友善的方式生產。創辦人的理念便是希望「一塊田一塊田地搶救台灣的國土」，除了推動有機農業，輔導實行農業轉型，也提供有機小農通路平台，期盼能建置健全產銷模式，落實生產過程友善環境、交易過程友善農民的理念。

網友評價：「從有機生產到有機加工認證，有機到底！」、「支持在地農業」、「給了小農更多通路去銷售自己的產品」、「熱愛土地，熱愛台灣，熱愛自然的機構」。

官網連結：綠農的家

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月14日至2022年10月13日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『返鄉創業關鍵』、『創業資源平台』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統