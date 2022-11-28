臺大「管理碩士學分班」12/1課程說明會

臺大「管理碩士學分班」連續開辦逾20年，培養超過4000位社會菁英且受好評，絕對是值得您投入與信賴的優質課程。

臺大最新一期(42期)的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，111年12月29日截止報名。111年11月30日前完成報名享優惠(免預修課程費，價值4000元)，想提升個人管理專業知能，務必把握提早報名享優惠。

為縮短有志學習者的等待時間，該班程採取「隨報隨審」的方式，學員完成報名後7日內將以email通知錄取結果並通知註冊，完成註冊繳費後便可立即修讀預修課程。現在就立即上線報名，開始您強化個人管理職能的第一步。

想對這個班程有更多的瞭解，歡迎您報名參加111年12月1日(四) 19:00假臺大進修推廣學院舉辦的課程說明會，該場說明會採實體及線上同步進行，活動當天提供多項限時優惠。實體蒞臨現場參加活動者得享：1.現場繳交報名費享優惠價500元(原價800元)、2.現場完成報名程序經錄取註冊繳費者再享免費修讀二門預修課程(原價4000元)、3.現場加入學院官方LINE@者另再獲得1000元紙本課程折價券一張及500元加入好友電子課程折價券。

如果活動當天您不克參加實體現場活動者，亦可透過線上同步的方式瞭解課程，透過線上方式參加本活動者，亦可享有以下優惠方案：1.於指定時間內填寫GOOGLE表單並完成報名程序經錄取註冊繳費者即可享免費修讀二門預修課程(原價4000元)、線上加入本學院官方LINE@可獲得500元加入好友電子課程折價券。

有關該課程之說明會報名及優惠詳情請點選：說明會報名網址或請上【臺大推廣教育網】-->學分班程(管理碩士學分班)或電洽(02)2362-0502查詢。

您有多久沒有自我進修了？面對競爭激烈的大環境，面對未來種種的不確定性，也許我們會對自己的工作感到迷茫，又或者在求好心切之下，期望能完成更長遠的目標。不要再猶豫了，現在即刻加入臺大進修推學院管理碩士學分班的行列。