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少子化降低辦學成本 婦運指標世新性別所驚爆將停招

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
世新大學性別所遭爆將停招。記者胡經周／攝影
世新大學性別所遭爆將停招。記者胡經周／攝影

受到少子化影響，私立大學111年招生艱難。據了解，世新大學近期正通盤檢視系所招生狀況，國內大專校院少見的性別所近日則接獲校方停招通知，要求所方於明年三月提報至教育部停招。但所上不滿，認為私立大學屢屢以降低辦學成本為先，卻罔顧研究特色和社會需求，行政院性別平等會近年倡議「性別主流化」策略，若台灣少數幾個性別所說關就關，莫非政策是喊假的。

世新大學性別所為我國大專校院三個性別研究所之一，創所以來致力於性別政策、文化等研究；並多涉足婦女、酷兒運動，促進社會改變。但近日則有教師透露，世新性別所方接獲校內行政單位通知，將關閉性別所。

聯合報求證所內教師，一名教師坦言，近日確實接獲校方通知要求停招，甚至以為所上擬定好時辰，停招原因在於本學年私立學校招生都欠佳，學校要降低辦學成本，於是欲關閉「不賺錢」的獨立所。校方希望明年三月提報教育部，最快於113學年停招。

該名教師感嘆，所上老師都不願意，但所上也試圖提出解方，如希望改為隸屬於傳播學院下的碩士學位學程，在於傳院是世新大學招牌，性別和傳播結合也能相得益彰，但受限於生師比調控，學校仍不同意。

該名教師談到，學校表示會保障教師工作權，但還是不希望性別所就這樣消失，行政院性別平等會近年都在推動性別主流化，希望政府計畫、法律必須具備性別觀點，進而保障資源配置促進平等。但如今學校以成本考量要求停招，難道性別主流化只是口號嗎，之後又要如何跟社會做訴求。

世新大學則回應，目前學校正通盤檢視19個系所，檢視招生成果並和教師進行雙向討論，學校盼系所維持招生能量，也徵詢教師未來規劃和意見，目前仍在討論階段，希望凸顯特色、吸引更多學生。

世新大學 行政院 教育部

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