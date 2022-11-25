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遭教育部列為專輔學校 嘉市宏仁女中發聲明表達不滿

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市私立宏仁女中被教育部列為私校退場專案輔導對象，校方今天發表聲明表達強烈不滿。圖／翻攝學校網站
嘉義市私立宏仁女中被教育部列為私校退場專案輔導對象，校方今天發表聲明表達強烈不滿。圖／翻攝學校網站

嘉義市私立宏仁女中被教育部列為私校退場專案輔導對象，校方今天發表聲明表達強烈不滿；校方表示，私校退場審議會主張學校財務顯著惡化，沒有考量學校發展歷程而僅以單純資金缺口作為審核標準，實屬不公。

宏仁學校財團法人董事會表示，少子化的衝擊近幾年已成為全國各高中需共同面對的考驗，且嘉義地區中學密度位居全台之冠，為妥善因應少子化現象，並將衝擊減至最小，天主教教會已提早因應，針對宏仁女中校務發展，已邀聘數位辦學經驗豐富並具教育創新實務專家顧問等教育界先進擘劃整併後的學校願景與課程方向，現為宏仁女中翻新關鍵時刻，盼教育部全力支持。

校長劉應瑜表示，未來將以實驗教育學校為發展重心，採用STEAM跨域整合教育，導入雙語教學，朝向國際接軌、國內大學前導課程銜接。因此，在全人教育的願景下，課程積極朝藝術、人文、生醫、AI科技、雙語方向發展。未來引進企業化經營，整併後以天主教核心精神，持續投入教育創新。

劉應瑜表示，目前專任教師合格率91.3％，是私校中最優等，去年大學學測林郁軒同學國文、數學、自然滿級分，國英數自四科總分59級分，勇奪嘉義市4所私中最高分，全國高中英語文、數理自然科競賽屢獲佳績，獲獎無數。去年高一新生人數成長34％、今年國一新生人數長25％。近2年，耗資千萬改善校園與設備，未來將積極推動創新、實驗的可能，帶領師生前往蔚藍的未來。

教育部昨召開私校退場審議會，依「財務狀況顯著惡化」認定台東育仁高中、嘉義宏仁女中、苗栗育民工家等3校列專輔學校，並給予2年改善期。

嘉義 教育部 願景

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