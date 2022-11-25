快訊

汪小菲暴走後首直播　「床上驚見一女子」立刻中斷直播

設圍籬害擎天崗水牛集體餓死？陽管處挨罰7.5萬打官司結果翻轉

第3勢力強攻九合一大選！「最大小黨」人海戰術卡位 曹興誠認證基進黨、小民參政不設競選總部

秋冬學生易有情緒問題 台南推「焦慮解放」圖卡

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
台南市教育局學生輔導諮商中心為協助學生調適情緒，製作「心能5.0正念生活心能力—焦慮解放篇」圖卡。圖／台南市教育局提供
台南市教育局學生輔導諮商中心為協助學生調適情緒，製作「心能5.0正念生活心能力—焦慮解放篇」圖卡。圖／台南市教育局提供

秋冬之際，學生易出現憂鬱情緒及拒學行為等問題，台南市教育局學生輔導諮商中心為協助學生調適秋意惆悵，抵禦寒冬凜冽，特別製作「心能5.0正念生活心能力—焦慮解放篇」圖卡，讓學校師長運用，陪伴學子共同提升「情緒免疫力」。

市長黃偉哲表示，為協助學生情緒正向發展，除了請教育局、輔諮中心及學校，共同建構緊密的三級輔導工作外，針對學校教師輔導需求也製作系列輔助圖卡。此次主題為「正念生活」，包括「正」向肯定心積極、「念」頭放寬心開放、「生」理5感心體驗、「活」在當下心覺醒，透過4方向規畫與設計活動學習單，提供學校實際運用。

教育局長鄭新輝說，社會愈多元複雜，學生壓力來源愈多，除了課業之外，家庭、人際及身心困擾都有可能造成壓力，憂鬱情緒若長期無法獲得緩解，容易因沮喪而產生憾事。

輔諮中心主任羅智韋指，學生輔諮中心每年都會設計心理健康議題的相關圖卡，以協助第一線教師在日常生活中，持續關注並幫助學生舒展身心壓力、建立正向的心理能量，及早發現學生內在的困境並適時尋求協助。

教育局 憂鬱

延伸閱讀

蔡英文讚台南施政「5個第一」 籲支持黃偉哲連任繼續拚

起風了？謝龍介：明天投票 台南選情倒吃甘蔗

影／選前衝刺黃偉哲：大家輕鬆不放鬆、願對手君子之爭

黃偉哲臨時加場 陪美女市議員掃夜市

相關新聞

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

秋冬學生易有情緒問題 台南推「焦慮解放」圖卡

秋冬之際，學生易出現憂鬱情緒及拒學行為等問題，台南市教育局學生輔導諮商中心為協助學生調適秋意惆悵，抵禦寒冬凜冽，特別製作...

111年王惕吾獎學金揭曉

一一一年「王惕吾先生新聞獎學金」得獎名單揭曉，各大學院校廿四位學生獲獎。總獎金六十萬元，研究生每位三萬元，大學生兩萬元，...

111年王惕吾先生新聞獎學金揭曉 獲獎率15.18％

111年「王惕吾先生新聞獎學金」得獎名單揭曉，全台各大學院校共24位學生獲獎。總獎金60萬元，研究生每位獎學金3萬元，大...

投票日排課惹議 東大附中：已通知取消課輔

九合一選舉將於26日投票，被爆料在26日排課影響教職員投票權的東海大學附屬高中今天表示，週六課輔是由學生自由意願參加，目...

大貓熊團團病逝 潘文忠：學校可結合生命教育

台北市立動物園的大貓熊「團團」19日下午病逝，教育部長潘文忠今天在立法院表示，「團團」是許多人的生活記憶，學校可與生命教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。