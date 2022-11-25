秋冬學生易有情緒問題 台南推「焦慮解放」圖卡

秋冬之際，學生易出現憂鬱情緒及拒學行為等問題，台南市教育局學生輔導諮商中心為協助學生調適秋意惆悵，抵禦寒冬凜冽，特別製作「心能5.0正念生活心能力—焦慮解放篇」圖卡，讓學校師長運用，陪伴學子共同提升「情緒免疫力」。

市長黃偉哲表示，為協助學生情緒正向發展，除了請教育局、輔諮中心及學校，共同建構緊密的三級輔導工作外，針對學校教師輔導需求也製作系列輔助圖卡。此次主題為「正念生活」，包括「正」向肯定心積極、「念」頭放寬心開放、「生」理5感心體驗、「活」在當下心覺醒，透過4方向規畫與設計活動學習單，提供學校實際運用。

教育局長鄭新輝說，社會愈多元複雜，學生壓力來源愈多，除了課業之外，家庭、人際及身心困擾都有可能造成壓力，憂鬱情緒若長期無法獲得緩解，容易因沮喪而產生憾事。

輔諮中心主任羅智韋指，學生輔諮中心每年都會設計心理健康議題的相關圖卡，以協助第一線教師在日常生活中，持續關注並幫助學生舒展身心壓力、建立正向的心理能量，及早發現學生內在的困境並適時尋求協助。