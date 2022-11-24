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專輔學校增3所私立中學 教團：偏鄉恐現退場骨牌效應

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
嘉義市宏仁女中和立仁高中兩校董事會已經合併，校方不諱言有併校計畫。圖為宏仁女中校門。記者林伯驊／攝影
嘉義市宏仁女中和立仁高中兩校董事會已經合併，校方不諱言有併校計畫。圖為宏仁女中校門。記者林伯驊／攝影

教育部今天（11/24）下午召開第八次私立高級中等以上學校退場審議會，將嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民高級工業家事職業學校，以及台東縣育仁高級中學等三校列為專案輔導學校。針對三者樣態，私校工會建議，宏仁女中辦學素來認真，建議應積極與立仁高中完成合併；育仁高中、育民工家則又體現了少子化偏鄉學校的衝擊，預計未來五年偏鄉私中將有骨牌效應、接連退場。

教育部今天下午召開第八次學校退場審議會，將嘉義宏仁女中、苗栗育民工家、台東育仁高中列為專輔學校，三者均因「財務顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常運作。」並給予改善期二年，若二年屆滿未解除專輔或改制等，將勒令停招、停辦。

私校工會理事長尤榮輝指出，天主教宏仁女中一向認真辦學，但無奈不敵少子化衝擊，今年中董事會與同屬天主教的立仁中學董事會合併，未來宏仁女中有兩年時間可解除專輔，或依《私校退場條例》24條改制、與他校合併，或改辦文教社事業。

尤榮輝說，若學校兩年內未完成上述工作，一旦被令停招則董事會將全面改組，同時失去宏仁及立仁二校經營權，建議宏仁女中儘速完成與立仁高中合併，但最重要的仍是維持學校財務健全。

此外，尤榮輝也說，育仁高中是台東唯一一所升學為主的私中，103年由台北補教名師接手經營，為台東培養許多醫科學生，如今也陷入財務問題被公告專輔，若不幸退場，將是台東教育資源的損失。

尤榮輝表示，同樣情形也發生在苗栗育民工家，可見少子化對偏鄉私中的考驗特別嚴苛，若政府未有積極政策協助，預計未來五年偏鄉私中將有骨牌效應、接連退場，幾無倖存機會。

尤榮輝建議，財務狀況是私校普遍性的問題，期待教育部處理私中退場問題時，也應思考如何協助偏鄉優質私中辦學，建議應積極改善私校辦學條件並給予特別補助，地方政府也應積極協助在地私校，別讓偏鄉學生失去翻轉人生的機會。

偏鄉學校 教育部 少子化 升學

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