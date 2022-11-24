宏仁女中因財務惡化被列專輔學校 校方：財務正常

教育部今天召開第八次私校退場審議會，將3所私立高中職列為專案輔導學校，分別為台東縣育仁高中、嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家。其中宏仁女中今年申請立仁高中「法人合併」，未來不排除併校；不過因「財務惡化」，被退審會認定為專輔學校。宏仁女中校長劉應瑜表示，學校財務正常，目前也沒接到教育部公文。

宏仁女中是嘉義市長黃敏惠的母校，今年中旬與相距6公里外的立仁高中，合併董事會，下一步是併校。但宏仁女中卻先被國教署提報至退審會，因「財務狀況惡化」，被認定為專輔學校，改善期限2年。

宏仁女中校長劉應瑜表示，並沒有接到相關訊息，而且學校的財務狀況正常，也沒有貸款，不知道消息來源，如果是教育部的訊息，待接到通知後再表達意見。