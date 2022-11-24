財務惡化！私中再添三專輔 補教名師任董座學校也入列

教育部今天召開第八次私校退場審議會，將三所私立高中職列為專案輔導學校，分別為台東縣育仁高中、嘉義市宏仁女中、苗栗縣育民工家。其中育民工家已於本學年停招；宏仁女中今年申請與相距六公里外的立仁高中「法人合併」，未來不排除併校；育仁高中現任董事長為數學補教名師陳立，八年前入主，將該校轉型為台東未來學校。不過三校皆不敵「財務惡化」，被退審會認定為專輔學校。

數學科補教名師陳立於2014年5月接手育仁中學，並擔任董事長至今，當時一度在台東當地教育圈掀起旋風，該校設有國中部、高中部、高職部，是台東K12實驗教育基地。而今年學測數學A爆難，該校產生全台東唯一一名數A滿級分學生，但辦學仍不敵財務問題，今遭退審會以「財務惡化」為由，認定為專輔學校。

創校超過半世紀的苗栗私立育民工家，在少子化影響下，已於111學年主動停招。根據教育部資料，目前該校學生人數不到百人，校方當時強調會充分保障師生工作權和受教權，未來校地將計畫轉型開發養生村，如今卻因財務惡化遭退審會認定為專輔學校。

宏仁女中是嘉義市長黃敏惠的母校，今年中旬與相距六公里外的立仁高中，合併董事會，當時校方也不諱言，為減少人力開銷，下一步是併校。但宏仁女中卻先被國教署提報至退審會，同樣因「財務狀況惡化」，被認定為專輔學校。

教育部今天在退審會後發布新聞稿指出，三校皆依私立高級中等以上學校退場條例施行後，列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

教育部今天退審會由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，共有委員21人出席（本會全體應出席委員29人，內含教育部增聘之審議學校專任教職員及學生代表各2人；出席委員人數已達全體委員人數三分之二）。

教育部說，經本次退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部會將名單公告於「教育部主管私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將續提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，強化專案輔導學校的治理。