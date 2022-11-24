四技二專招生簡章公告 特殊選才管道新增資安人才招生

技專校院招生委員會聯合會今天表示，112學年度四技二專特殊選才、科技繁星計畫招生簡章已於今天公布。特殊選才共計87所科技校院參與招生、總計560系組和學程參加，提供924個名額；科技繁星計畫則有52校參與，705個系組學程參與，提供2572個名額。

112學年度四技二專特殊選才、科技繁星計畫招生簡章自今日起公告於網站並提供下載。技專招聯會也說，112學年四技二專特殊選才聯合招生，採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供469個和455個招生名額，招生不採計統測和學測成績，符合招生校系所訂定專業領域、特殊技能或經歷等學生可個別報名申請參加，經由甄審方式錄取。

此外，技專招聯會也說，四技二專特殊選才聯合招生「技職特才及實驗教育組」除維持招收低收入戶或中低收入戶生的「願景計畫」外，也配合教育部推動「資安學研人才培育計畫」，符合資安人才外加名額招生校系科、學程，也會於名稱後加註「資安人才」辦理招生。

技專招聯會也提醒，科技繁星報名考生須為技（普）高中專業群科、綜合型高中專門學程應屆畢業生，在校學業成績排名須在科、組、學程前30%以內，並全程就讀同一學校，且須符合所屬推薦學校校內遴選辦法，經由學校推薦參加。若經分發錄取，無論放棄與否，則一概不得參加112學年度四技二專甄選入學。

技專招聯會主任王錫福說，四技二專入學管道多元，若考生具備特殊經歷、專業領域、背景、成就，可藉由特殊選才管道升學；每所技術型高級中等學校具有潛力的優秀應屆畢業生，可藉由科技繁星推薦獲得就讀優質科技校院機會。