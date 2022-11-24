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屏榮高中服儀違法遭扣百萬獎補助 教部：再不改就減招

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立院今天邀教育部長潘文忠「依十二年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告並備質詢。記者胡經周／攝影
立院今天邀教育部長潘文忠「依十二年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告並備質詢。記者胡經周／攝影

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，教育部日前證實將核減112年度獎勵款新台幣100萬元。立委黃國書、范雲今天指出，教育部裁罰效果有限，且有諸多違規學校仍逍遙法外。教育部長潘文忠說，之所以有落差，是因學校法規沒問題，但執行面出了問題。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長潘文忠「依十二年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告並備質詢。

立委黃國書表示，盡管服儀已經解禁多年，教育部也曾盤點各校服儀規範，最後說有99%符合規定，僅1％尚未完成，卻仍有民間團體揭露多起服儀校規違法情事，質疑是教育部管理螺絲鬆了。

潘文忠表示，先前談及99％學校服儀合乎規範，學校均按公開程序修正校規，是書面上無問題。因此這次重罰屏榮，若再不處理會給予減招處分，「教育部態度就是這樣」，若學校一再勸導不聽，公立學校就是依教育人員獎懲規定處理，私校除了扣獎補助，也不排除減招，若不執行就是「反教育」。

立委范雲則表示，100萬獎勵款已占屏榮高中111年所獲補助的56%，但實際效果似乎有限，學校改善狀況不佳。她認為，現行教育部只用「原則」和「注意事項」來督導地方政府和各校不得有黑心校規，位階太低，加上目前相關法源「國民教育法」及「高級中等教育法」都把校規權限放在地方政府，導致教育部無計可施。

范雲說，黑心校規和不合理服儀規範將嚴重影響學生自主權、身心健康及學習環境，教育部應公開違法學校名單，並且將相關規定明文法制化，修進國教法和高中法內，徹底根除黑心校規。

國教署長彭富源表示，11月18日已將處分行文屏榮高中，將於兩周內看學校改善情況，且會立即追蹤、不定期檢視，如果學校持續不改善，就會依私校法減招。至於是否研修相關法源，彭富源表示，一個月內研議後再回報。

立委黃國書表示，盡管教育部也曾盤點各校服儀規範，最後說有99%符合規定，僅1％尚未完成，卻仍有民間團體揭露多起服儀校規違法情事，質疑是教育部管理螺絲鬆了。記者趙宥寧／攝影
立委黃國書表示，盡管教育部也曾盤點各校服儀規範，最後說有99%符合規定，僅1％尚未完成，卻仍有民間團體揭露多起服儀校規違法情事，質疑是教育部管理螺絲鬆了。記者趙宥寧／攝影
立委范雲則表示，100萬獎勵款已占屏榮高中111年所獲補助的56%，但實際效果似乎有限，學校改善狀況不佳。記者趙宥寧／攝影
立委范雲則表示，100萬獎勵款已占屏榮高中111年所獲補助的56%，但實際效果似乎有限，學校改善狀況不佳。記者趙宥寧／攝影

教育部 服儀 潘文忠

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