快訊

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

投票率上不來？週六北部6成機率降雨 網憂選民「懶得出門」

台灣最愛用密碼出爐！竟是「代表身份」的它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小學5年級社會遭疑「未去中化」退回重編 教長重申：誤解了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
潘文忠說，小五總共有四個主題，但三家出版社卻是按照紀年來編纂，而非以主題來呈現，「跟去中、意識形態無關，這誤解了」。記者胡經周／攝影
潘文忠說，小五總共有四個主題，但三家出版社卻是按照紀年來編纂，而非以主題來呈現，「跟去中、意識形態無關，這誤解了」。記者胡經周／攝影

國教院日前審查112學年小學五年級社會科教科書，卻一口氣退回三家出版社要求重編，有業者擔憂，國教院要求的編排方式失去時間軸，小學生恐難以理解，更涉及去中國化。教育部潘文忠今天重申，教科書編審是根據課綱，這次小五社會課本被退回，是因是出版社採「分科」、「紀年」，而非領域統整編列，不符十二年國教課綱以主題編纂的精神，與去中化、意識形態無關，是誤解了。

教科書出版商南一、康軒、翰林等日前著手將小學五年級教科書送至國教院審查，主要提供對象為明年、112學年將升小五的學生使用，但出版社卻獲通知，要求小五課本上下冊須重編，也是三家出版社首度被一次退回。

有出版社私下表示，審查委員要求將台灣史放入東亞史的脈絡，並要求以「變遷及因果」等四大主題軸編排，拋棄了時間軸，也有去中國化的疑慮，幾乎重演了三年前高中歷史課本的狀況。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長潘文忠「依十二年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告並備質詢。立委鄭正鈐表示，明年3月大家要開始選版本，9月開始用，師生擔心教科書是否會來不及。尤其國教院一下把三家全部退回要求重編，有出版社人員認為，官方沒清楚交代退書的原因，國教院要求重審時，並未說明理由，恐與去中化有關。

潘文忠說，教科書編審是根據課綱，這次小五社會課本被退回，是因是出版社採「分科」、「紀年」，而非領域統整編列，不符十二年國教課綱精神。小五總共有四個主題，但三家出版社卻是按照紀年來編纂，而非以主題來呈現，「跟去中、意識形態無關，這誤解了」。

立委范雲則拿出現行國小以「九年一貫課綱」編輯的五年級社會課本指出，整本教科書六個單元，每個單元都是以台灣」為主體，包括「台灣在哪裡」、台灣的地形氣候、法律、權利、台灣的先民、世界發現台灣；第一頁編者「給小朋友的話」開宗明義就寫「身為台灣的一分子，我們不能不了解台灣這塊土地所發生的事」。

「台灣人學台灣事」，范雲說，從民國97年九年一貫課綱就是這樣，國教院已經說明這次退書原因是出版社沒有抓到108課綱領域統整、打破分科的重點，根本不是為了去中國化，不懂為什麼有人要刻意操作？難道台灣學童在學校學習以台灣為主體的課程，有任何問題嗎？

范雲指出，但本次事件也顯示出108課綱推動確實不夠順暢，各方都很難瞭解和實際應用108課綱，學生不了解、老師不會教，現在連編教科書的出版社都不知道怎麼編，要求教育部需好好檢討、盡快改善。

國教院院長林崇熙表示，國教院10月下旬已邀集審查委員、課綱委員進行三方對談，充分溝通審查過程，退回重審的主因是沒符合課綱。他允諾，明年一定可以讓學校準時選擇課本。

立委范雲說「台灣人學台灣事」，從民國97年九年一貫課綱就是這樣，國教院已經說明這次退書原因是出版社沒有抓到108課綱領域統整、打破分科的重點，根本不是為了去中國化。記者趙宥寧／攝影
立委范雲說「台灣人學台灣事」，從民國97年九年一貫課綱就是這樣，國教院已經說明這次退書原因是出版社沒有抓到108課綱領域統整、打破分科的重點，根本不是為了去中國化。記者趙宥寧／攝影
立委鄭正鈐表示，明年三月大家要開始選版本，九月開始用，師生擔心教科書是否會來不及。記者趙宥寧／攝影
立委鄭正鈐表示，明年三月大家要開始選版本，九月開始用，師生擔心教科書是否會來不及。記者趙宥寧／攝影

108課綱 潘文忠 教育部

延伸閱讀

立委質疑李顯龍可當中研院士 中研院：院士可具雙重國籍

范雲號召在地學術界力挺Kolas 「花蓮不應該是家天下」

范雲發起花蓮學術界連署挺Kolas 呼籲抵抗黑暗勢力

選戰倒數 台教會：為了正義請拒絕侯友宜

相關新聞

屏榮高中服儀違法遭扣百萬獎補助 教部：再不改就減招

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，教...

小學5年級社會遭疑「未去中化」退回重編 教長重申：誤解了

國教院日前審查112學年小學五年級社會科教科書，卻一口氣退回三家出版社要求重編，有業者擔憂，國教院要求的編排方式失去時間...

學貸家庭年所得120萬標準16年沒修 教長允花3個月研議

全國有近80萬人申請就學貸款，立委王婉諭今天表示，高中以上學生就學貸款申請規範家庭年所得總額120萬元以下者才具有申請資...

影／投票日私校竟排課 潘文忠：已抵觸教育部規範

地方大選本周六登場，全國私校工會卻接獲陳情，有教師反映學校甚至於11月26日投票日仍安排課程，恐影響教職員及學生投票權利...

世界大學就業能力排名出爐 台灣「這2所學校」入前100強

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2022年世界大學就業能力排行榜，台灣有2所大學進入前100強，分別是排名第...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。