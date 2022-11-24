小學5年級社會遭疑「未去中化」退回重編 教長重申：誤解了

國教院日前審查112學年小學五年級社會科教科書，卻一口氣退回三家出版社要求重編，有業者擔憂，國教院要求的編排方式失去時間軸，小學生恐難以理解，更涉及去中國化。教育部長潘文忠今天重申，教科書編審是根據課綱，這次小五社會課本被退回，是因是出版社採「分科」、「紀年」，而非領域統整編列，不符十二年國教課綱以主題編纂的精神，與去中化、意識形態無關，是誤解了。

教科書出版商南一、康軒、翰林等日前著手將小學五年級教科書送至國教院審查，主要提供對象為明年、112學年將升小五的學生使用，但出版社卻獲通知，要求小五課本上下冊須重編，也是三家出版社首度被一次退回。

有出版社私下表示，審查委員要求將台灣史放入東亞史的脈絡，並要求以「變遷及因果」等四大主題軸編排，拋棄了時間軸，也有去中國化的疑慮，幾乎重演了三年前高中歷史課本的狀況。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長潘文忠「依十二年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告並備質詢。立委鄭正鈐表示，明年3月大家要開始選版本，9月開始用，師生擔心教科書是否會來不及。尤其國教院一下把三家全部退回要求重編，有出版社人員認為，官方沒清楚交代退書的原因，國教院要求重審時，並未說明理由，恐與去中化有關。

潘文忠說，教科書編審是根據課綱，這次小五社會課本被退回，是因是出版社採「分科」、「紀年」，而非領域統整編列，不符十二年國教課綱精神。小五總共有四個主題，但三家出版社卻是按照紀年來編纂，而非以主題來呈現，「跟去中、意識形態無關，這誤解了」。

立委范雲則拿出現行國小以「九年一貫課綱」編輯的五年級社會課本指出，整本教科書六個單元，每個單元都是以台灣」為主體，包括「台灣在哪裡」、台灣的地形氣候、法律、權利、台灣的先民、世界發現台灣；第一頁編者「給小朋友的話」開宗明義就寫「身為台灣的一分子，我們不能不了解台灣這塊土地所發生的事」。

「台灣人學台灣事」，范雲說，從民國97年九年一貫課綱就是這樣，國教院已經說明這次退書原因是出版社沒有抓到108課綱領域統整、打破分科的重點，根本不是為了去中國化，不懂為什麼有人要刻意操作？難道台灣學童在學校學習以台灣為主體的課程，有任何問題嗎？

范雲指出，但本次事件也顯示出108課綱推動確實不夠順暢，各方都很難瞭解和實際應用108課綱，學生不了解、老師不會教，現在連編教科書的出版社都不知道怎麼編，要求教育部需好好檢討、盡快改善。