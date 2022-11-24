投票日私校排課 潘文忠：恐有法律責任
地方大選本周六登場，全國私校工會卻接獲陳情，有教師反映學校甚至於11月26日投票日仍安排課程，恐影響教職員及學生投票權利。教育部長潘文忠今天出席立法院教育及文化委員會專題報告前接受媒體聯訪，他表示，選舉日一向是讓人民行使公民投票權為最高原則，也是一項權益，若部分學校投票日有課務安排，在國定假日排課的作為，已經抵觸教育部的實施規範，若因此影響公民投票權，恐有法律責任，教育部會盡快周知學校，提醒應要讓具有公民投票權的師生，都有投票權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言