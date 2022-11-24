投票日私校排課 潘文忠：恐有法律責任

地方大選本周六登場，全國私校工會卻接獲陳情，有教師反映學校甚至於11月26日投票日仍安排課程，恐影響教職員及學生投票權利。教育部長潘文忠今天出席立法院教育及文化委員會專題報告前接受媒體聯訪，他表示，選舉日一向是讓人民行使公民投票權為最高原則，也是一項權益，若部分學校投票日有課務安排，在國定假日排課的作為，已經抵觸教育部的實施規範，若因此影響公民投票權，恐有法律責任，教育部會盡快周知學校，提醒應要讓具有公民投票權的師生，都有投票權益。