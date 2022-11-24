學貸家庭年所得120萬標準16年沒修 教長允花3個月研議

全國有近80萬人申請就學貸款，立委王婉諭今天表示，高中以上學生就學貸款申請規範家庭年所得總額120萬元以下者才具有申請資格，但該規範自2006年以來皆未變更，近10多年來全國通膨率22％，國人辛苦的標準，應該也要隨之條整。教育部長潘文忠允諾3個月內將跨部會研議，「確實可以來做個檢視」。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長潘文忠「依十二年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告並備質詢。

立委王婉諭表示，高中以上學生就學貸款申請規範，其中家庭年所得總額120萬元以下者才具有申請資格。她認為，這項標準自2006年以來皆未變更，先前依循的法規是「國民住宅條例」，但該條例已被廢止，就學貸款申請條件卻未滾動變更。

王婉諭說，2006年至今全國通膨率22％，國人辛苦的標準，應該也要隨之條整，也要解決少子女化帶來的問題。尤其先前已經拿掉育兒津貼的排富條款，但就學貸款的申請資格，卻從2006至今已經十幾年沒有調整，應該要與時俱進。

潘文忠表示，這幾年教育部處理學貸寬限，甚至降低利息，改由政府負擔，希望減輕學生學貸的負擔。不過他坦言，這條界線確實經過比較長時間，允諾3個月內將跨部會研議，「確實可以來做個檢視」。