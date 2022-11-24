影／投票日私校竟排課 潘文忠：已抵觸教育部規範

地方大選本周六登場，全國私校工會卻接獲陳情，有教師反映學校甚至於11月26日投票日仍安排課程，恐影響教職員及學生投票權利。教育部長潘文忠表示，選舉日一向以讓人民行使公民投票權為最高原則，教育部會盡快周知學校提醒，應該要讓具有公民投票權的師生，都有投票權益。

全國私校工會表示，許多私立中學違規於周六安排輔導課已為常態，主管機關似怠於督導，有教師向工會反映，學校甚至於11月26日投票日仍安排課程，恐影響教職員及學生投票權利，也剝奪了學生觀察並參與選舉活動的學習機會，呼籲各私校全面停止在投票日安排任何課程及活動，讓師生見證並實習這場重要的公民課。

全國私校工會認為，選舉是高度敏感性政治活動，學校若堅持於投票日安排課程或活動，恐妨害教職員及學生行使投票權，會引發爭議並有觸法疑慮，特別是此次投票將對「18歲公民權」進行複決，正常辦學的私校會提供學生到校外自主學習並見證民主發展的機會，這比留置師生於學校上課更有意義。

全國私校工會也指出，公投法第7條規定年滿18歲的公民有公民投票權，高級中等學校課業輔導實施要點第四點第二項規定學校不得於國定假日及例假日實施輔導課，且選罷法第109條規定意圖妨害投票將負5年以下刑責，全國私校工會提醒各私校依法行政，於11月26日投票日全面停止違規上課，讓師生好好在投票日參與這場民主盛會並體驗民主的價值，才能讓社會肯定。

潘文忠今天出席立法院教育及文化委員會專題報告前接受媒體聯訪，他表示，選舉日一向是讓人民行使公民投票權為最高原則，也是一項權益，若部分學校投票日有課務安排，在國定假日排課的作為，已經抵觸教育部的實施規範，若因此影響公民投票權，恐有法律責任，教育部會盡快周知學校，提醒應要讓具有公民投票權的師生，都有投票權益。

潘文忠也說，選舉已在國家行之多年，維護公民權益是基本的，各機關學校要以這樣的態度來支持。

另針對行政院同意給予2天補休假，卻傳出各縣市給教師的公假不一致。潘文忠表示，教育人員協助選務已經很多年，過往會有中央選委會統一參與選務工作的補假，若有縣市沒有依循，會再來了解。