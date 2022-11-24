影／班班缺石斑惹議 潘文忠「皺眉」：一定吃得到4次 可能稍稍延後

石斑魚遭中國大陸禁止輸入後，為搶救石斑魚，政府砸6億元，要讓中小學生的營養午餐本學期月吃一次石斑魚，共要吃四次，但傳出部分縣市教育局及團膳業者收到消息，指石斑魚供應不及，農委會主委陳吉仲提及「提供給學校的石斑魚要更大隻」，「班班吃石斑」可能會暫緩。

教育部長潘文忠今早接受媒體聯訪時一度「皺眉」，他表示，當時希望讓學生吃到四次，一定會去執行，但時間可能稍稍延後，「就請同學們等待」。立委萬美玲也追問此問題，潘文忠則承諾，經費由行政院支應，經費也已都到位，一定會吃，只是時間會延後，對學生來講確實有些不好意思。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長潘文忠「依十二年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」專題報告並備質詢。媒體會前問及農委會陳吉仲昨提及，農委會持續執行中，因提供給學校的石斑魚要更大隻，加工切塊才會更好處理，將全力調度。

立委萬美玲質詢時也問及，先前教育部承諾每個月都能讓學生吃一次，卻從班班有石斑，變成斑斑「缺」石斑，農委會說準備好要給學生加菜，有些學校吃一至兩次，有些一次都沒吃，這間可能存有不公平，質疑政策是否跳票。

潘文忠對於政策跳票一事，未予正面回應，但他表示，要看農委會食材供應情形，只要送達學校就能完成料理，供應量也經農委會說明會全力供應。由於涉及食材供應量，教育部無法掌握，但這次政策預算都已經到位，「讓孩子吃四次一定會完成」。

潘文忠在接受媒體聯訪時也表示，感謝學校與廚務人員，用心料理非常珍貴的魚食材，學生反應都說好吃，近期農委會有提到，因學校需求量大，因此在石斑魚片處理上還需作業時間，陳主委也提及會全力調度，原則上會事先提醒學校，讓學校做好準備。