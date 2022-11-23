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創校71年最大規模翻新！竹市西門國小通學步道改善開工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
全新西門國小通學步道模擬圖。圖／新竹市政府提供
全新西門國小通學步道模擬圖。圖／新竹市政府提供

新竹市西門國小鄰近城隍廟商圈，周邊人行系統卻不足，學童與居民經常與車爭道。為改善周邊步行環境，市府爭取中央經費，投入逾4000萬元改善通學步道，為創校71年來最大規模翻新，今舉辦開工典禮，除鋪面改善、整合公共設施、增設綠帶，更延伸至周邊社區，全新通學步道總長達1370公尺，預計2024年2月完工。

代理市長陳章賢表示，近年在前市長林智堅、前副市長沈慧虹帶領下，市府投入逾60億元積極推動新校園運動、改善通學環境，通學步道上8年已陸續完成22處、共34校受惠，總長度達14公里。

西門國小校長許慶恭表示，西門國小通學步道老舊、狹窄，且因樹根隆起造成凹凸不平、步道破碎，電箱也阻礙學童通學動線，全新通學步道將拓展至對向馬路及延伸周邊社區，包含北大路、北新街、民富街、延平路一段、中山路296巷等範圍，完工後將與社區居民共享，提供更安全、更平坦、更寬闊、更美觀的通學步道，提升整體社區生活品質。

泰禹工程技師蔡峻庭說明，西門國小被北大路、延平路、北新街包圍，舊有通學步道只在校園四周，只要離開校園周邊就無法安全地串連至社區，全新通學步道最大亮點，在於串聯周邊步道系統、連結既有人行步道，尤其是民富街。

蔡峻庭說，此次工程重新調整人行道高低差、建置無障礙坡道、設置友善家長接送區、整合公共設施及新增連續性綠帶，另配合周邊居民需求，增設標線型人行道及縫補斷點，讓學童、居民步行更安心。

教育處表示，西門國小工程與以往通學步道最大不同之處，除改善校園通學步道，更延伸人行步道計畫區域至鄰近社區，檢討整體校園周邊及社區步行環境問題，從學校出發擴及社區，串聯縫補建置完整人本友善步行環境，營造舒適綠色生活圈。

市府爭取中央經費，投入逾4000萬元改善西門國小通學步道，今舉辦開工典禮。圖／新竹市政府提供
市府爭取中央經費，投入逾4000萬元改善西門國小通學步道，今舉辦開工典禮。圖／新竹市政府提供

人行道 新竹

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