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關懷流浪動物 Young飛團隊號召學生體驗動物救護

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部青年發展署推動「Young飛全球行動計畫」，今年參與的16個青年團隊，關注議題涵括動物保護、環保永續、高齡照護等多元面向。圖／青年署提供
教育部青年發展署推動「Young飛全球行動計畫」，今年參與的16個青年團隊，關注議題涵括動物保護、環保永續、高齡照護等多元面向。圖／青年署提供

教育部青年發展署推動「Young飛全球行動計畫」，鼓勵青年提出關注議題進行提案行動，並線上訪談國際組織吸取國際推動議題經驗，開辦5年來培力逾百隊的青年國際行動團隊。今年參與的16個青年團隊，關注議題涵括動物保護、環保永續、高齡照護等多元面向，透過倡議、培訓及體驗等方式，帶動社會關注議題及行動。

對社會議題有所關注，但不知從何著手開始行動？今年入選團隊「Save Dogs, Rock the World！」，以關懷流浪動物、推廣生命教育為服務宗旨，團隊鎖定第一目標受眾為國小學童，讓小學生從小接觸正確的動物保護知識；第二目標受眾為大專院校學生，由團隊成員擔任輔導教師，規劃培育大專院校學生擔任種子教師，將影響力擴大至全台。

青年署指出，在young飛全球行動計畫的培訓及專屬業師的指導下，藉由數位交流方式，吸取13個國際組織的「浪浪經驗」，更以實際行動號召中小學生及大學生，前往宜蘭動物檢疫所一日體驗，加入浪浪清潔及動物救護等日常行動，引導參與學生反思如何有效保護動物議題。

青年署表示，Young飛全球行動計畫明年將在全台北、中、南、東區辦理計畫培訓營，18至35歲青年皆可報名參與，在培訓過程經由設計思考、方案設計、模擬演練等課程，將腦中想法轉成可行方案，報名至12月12日截止。

青年 團隊 小學

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