這個寒假，來臺師大向天空學習、動手設計綠建築、體驗君子射藝之樂！

2023年孩子的寒假活動該怎麼安排？除了讓孩子維持平時良好的生活作息，假期也是開拓眼界、探索體驗的好時機。寒假最佳活動就是跳脫課本框架、邊玩邊學習受用一生的知識，並且同步提升永續素養，也要養成運動習慣，鍛鍊體魄，舒展身心，以及減少孩子接觸3C的頻率。

圖／臺師大

2月4日是家長補班日，想要上知天文、增廣視野的4-9年級學生，歡迎一起來臺師大觀星！臺師大進修推廣學院推出「天文探索家—星星月亮太陽」非住宿週末二日營，邀請「國家發明創作獎」得主林彥光老師團隊，帶領孩子跳脫課本字句中的知識，讓天空成為最真實的學習場域，並動手建構立體天空運轉模型，邊玩邊學觀測星空，還可把自己親手製作、擁有七國專利的天球儀帶回家！

除了認識天空，臺師大也搭上聯合國SDGs風潮，全新推出「永續建築—我住在森林(綠建築)裡」，讓4-6年級學生以家的空間為主題，結合半立體創作建立初步空間設計能力，並使用不同媒材搭配，思考植物與人共同生活的空間關係，實際設計做出模型，成為尊重自然、愛護環境也懂生活的小小綠建築師。

圖／臺師大

想要讓孩子運動強身，同時接受人文素養的薰陶？臺師大「小小神射手—射出專注力」透過傳統射箭小遊戲和競技，讓學生領略儒家六藝中的射藝之美，並透過實際操作，培養學生的專注力、判斷力、自信心和情緒管理能力，透過「禮」和「射」的鍛鍊，引導學生將「君子之爭」的意涵運用在日常生活中，不只獲得運動的樂趣，還能養成君子風範。

除了上述營隊，臺師大也為幼兒園、國小、國中不同年齡的族群，推出各式多元學習跨領域寒假營隊，包括：美語、美術、程式、科學、理財、忍者、建築、思辨……等，2023年更推出全新課程，有國高中生喜愛的「STAR新星—流行音樂培訓營」、「桌遊遊戲設計創意思維營」，也有環遊世界美學趣營隊，眾多主題如：「漫遊博物館」、「英國小衛兵」、「日本女兒節」等，讓學生不用出國也能增廣視野。還有線上營隊「麥塊冒險王」等，陪伴學生充實度過開心的寒假！即刻就來了解

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