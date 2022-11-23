快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

這個寒假，來臺師大向天空學習、動手設計綠建築、體驗君子射藝之樂！

文／ 黎允之

2023年孩子的寒假活動該怎麼安排？除了讓孩子維持平時良好的生活作息，假期也是開拓眼界、探索體驗的好時機。寒假最佳活動就是跳脫課本框架、邊玩邊學習受用一生的知識，並且同步提升永續素養，也要養成運動習慣，鍛鍊體魄，舒展身心，以及減少孩子接觸3C的頻率。

圖／臺師大
圖／臺師大

2月4日是家長補班日，想要上知天文、增廣視野的4-9年級學生，歡迎一起來臺師大觀星！臺師大進修推廣學院推出「天文探索家—星星月亮太陽」非住宿週末二日營，邀請「國家發明創作獎」得主林彥光老師團隊，帶領孩子跳脫課本字句中的知識，讓天空成為最真實的學習場域，並動手建構立體天空運轉模型，邊玩邊學觀測星空，還可把自己親手製作、擁有七國專利的天球儀帶回家！

除了認識天空，臺師大也搭上聯合國SDGs風潮，全新推出「永續建築—我住在森林(綠建築)裡」，讓4-6年級學生以家的空間為主題，結合半立體創作建立初步空間設計能力，並使用不同媒材搭配，思考植物與人共同生活的空間關係，實際設計做出模型，成為尊重自然、愛護環境也懂生活的小小綠建築師。

圖／臺師大
圖／臺師大

想要讓孩子運動強身，同時接受人文素養的薰陶？臺師大「小小神射手—射出專注力」透過傳統射箭小遊戲和競技，讓學生領略儒家六藝中的射藝之美，並透過實際操作，培養學生的專注力、判斷力、自信心和情緒管理能力，透過「禮」和「射」的鍛鍊，引導學生將「君子之爭」的意涵運用在日常生活中，不只獲得運動的樂趣，還能養成君子風範。

除了上述營隊，臺師大也為幼兒園、國小、國中不同年齡的族群，推出各式多元學習跨領域寒假營隊，包括：美語、美術、程式、科學、理財、忍者、建築、思辨……等，2023年更推出全新課程，有國高中生喜愛的「STAR新星—流行音樂培訓營」、「桌遊遊戲設計創意思維營」，也有環遊世界美學趣營隊，眾多主題如：「漫遊博物館」、「英國小衛兵」、「日本女兒節」等，讓學生不用出國也能增廣視野。還有線上營隊「麥塊冒險王」等，陪伴學生充實度過開心的寒假！即刻就來了解

>>https://www.sce.ntnu.edu.tw/home/course/list.php?series=F

相關新聞

陸製資通訊產品 大學也要禁用

大學主要經費來源之一高教深耕計畫第二期明年上路，除較第一期增加一百卅二億元達近千億，首度新增「資安專章」，配合行政院禁用...

音樂老師看不下去找來談話 墊底高中生逆襲上東大改變人生

很多能夠考上一流大學的學生，往往是從小就開始積極準備，後來一直都保持著一定的成績，最後順利考取理想學校。但也有原本成績不佳，最後卻奮發圖強，成功金榜提名的勵志案例。有一位考上東京大學的日本作家、教育家西岡壱誠，就是這樣的例子。

校園庶務公私難分 教職員私人用品恐管不著

高教深耕計畫第二期要求大專校院禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品，但有大學教師認為，校園處理庶務常是公、私難分，甚至返家仍必...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

關懷流浪動物 Young飛團隊號召學生體驗動物救護

教育部青年發展署推動「Young飛全球行動計畫」，鼓勵青年提出關注議題進行提案行動，並線上訪談國際組織吸取國際推動議題經...

玩轉學校響應永續SDGs在台落地 15縣市教師參與培訓

創新教育團隊玩轉學校22日攜手全台來自15縣市之107名老師舉辦種子教師培訓大會。透過培訓教師使用「外籍移工議題」的遊戲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。