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公務禁用大陸品牌產品 教師：大學作業公私實難區分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
資安專家指出，部分教師通常不清楚，認為只有電腦、手機會被駭，其實聯網硬體都有風險。記者許正宏／攝影
資安專家指出，部分教師通常不清楚，認為只有電腦、手機會被駭，其實聯網硬體都有風險。記者許正宏／攝影

明年上路的高教深耕計畫第二期首新增「資安專章」，四項資安強化績效指標包括禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品，盼以此落實資安。但有教師認為，校園處理庶務常是公、私難分，甚至返家仍必須使用私人電腦繼續加班，實則管不到教授的私人電子用品。

深耕計畫將禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品列為績效指標，盼能防堵資安漏洞。但有大學教師反映，教育工作較為彈性，如返家後若有急件或趕工，仍會以私人電腦處理庶務，「有時候就是隨手處理。」因工作模式使然，公、私有時界線較難區分，學校配合主管機關強化資安，但想必沒有辦法規範到私人用品。

再者，也有教師指出，部分實驗室或科系多會採購某大陸品牌空拍機，該品牌海內外市占率高、便宜好用。學校近期也傾向列管該牌空拍機，但若短時間內要暫停使用，則可能影響到正在進行的計畫。

教育部資科司回應指出，計劃引導各校參考行政院「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，公務用資通訊產品避免購買大陸廠牌，但私人產品則不在範圍內。

台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋表示，若教師私人產品使用大陸廠牌，就不應於處理公務時使用，重點仍在於國人必須落實公、私分界。

沈伯洋也說，部分大學教授可能擔任公家機關顧問職，又學校資安一直以來相對較弱，如軟體建置可能較為老舊，反而容易成為資安破口、成為被盜取資料的對象；再者，部分教師通常不清楚，認為只有電腦、手機會被駭，其實聯網硬體都有風險，甚至路由器也可能成為跳板。

沈伯洋指出，也有學校考量經費多是「選便宜的買」，即便加以管制，但學校仍可能買到大陸在台灣貼牌的產品，也是較難察覺的狀況，都容易成為資安破口。

資安 空拍機

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