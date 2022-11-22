高教深耕計畫首綁資安 大學禁用大陸品牌資通訊產品

大學主要經費來源之一高教深耕計畫第二期將於明年上路，第二期總經費上看970億，較第一期再增加132億元。此外，第二期計畫也首度新增「資安專章」，配合行政院禁用大陸製資通訊產品，學校需針對四項資安強化績效指標撰寫計畫，禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品，並擴及校園出租場域如外包餐廳、商店等。

行政院為避免公務及機敏資料遭竊取，2020年便通函全國各機關資通訊產品處理原則，明訂公務用資通設備不得使用大陸品牌。美國眾議院議長裴洛西八月訪台，台鐵車站廣告看板、超商電視等均遭駭，出現謾罵裴洛西等字眼，經查發現台鐵承包商使用大陸製軟體，行政院全面檢討並要求咎責。

高教深耕計畫第一期步入尾聲，第二期將於明年初上路，今年也新增資安強化專章、國際化行政支持系統專章，總經費上看970億，近日大學已執行內部討論、擬定架構發展，預計12月中旬提報計畫，明年三月初由教育部核定經費。

教育部近日也發布資安專章撰寫建議方向，訂定資安強化績效指標其中一項為「落實管理危害國家資通安全產品」，包括禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品，公務用軟硬體、服務均不得使用大陸廠牌；校園出租場域亦然，學校已列管產品則要盡速淘汰。

然而校園內資通訊產品很多種，教育部資科司表示，學校資通訊產品只要可聯網就須納入資訊安全管理規範內，包括電腦、事務機等。教育部以四項資安強化績效指標，也引導學校可參考相關辦法提報計畫，將視計畫預計達成指標高於或低於應辦事項，衡酌補助經費。

政大校長李蔡彥表示，公務機關近年均要求資通訊設備不再採購大陸品牌，這次是擴及大專校院並納入深耕計畫中，對象包括所有公務預算支出的資訊設備，基本上具備聯網功能者都會入列，但除了電腦等常見用品外，學校較不易察覺的包括印表機、監視器、空拍機等均在規範內。

李蔡彥也說，深耕計畫也將學校外包餐廳電腦軟體、超商螢幕都列入規範，學校也須將此列入契約或場地租借使用規定中。

台師大副校長李忠謀則表示，學校計畫撰寫上範圍較大，會將有資安疑慮的設備、廠牌、產地等一併納入處理。若過去已採購該類產品則要求其斷網，若不小心連上線則有系統可加以辨識型號、品牌，提醒使用者察覺。