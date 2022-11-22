全教總提三大教育政見 58地方首長候選人支持名單曝

2022地方選舉倒數計時，全國教師工會總聯合會今年提出10項教育政見，並進一步以「落實行政減量」、「保障代理教師基本權益」、「降低幼教師生比」為指標，檢視主要縣市長候選人教育政見，經調查詢問，在22個縣58位候選人中有45位完全支持，但台南市、澎湖縣候選人無列入政見，盼各級政府重視教育施政，全教總將於選後啟動監督機制，要求當選人逐步落實政見、兌現承諾。

全教總今年提出「依法寬列教育經費」、「落實行政減量，回歸教育本質」、「保障代理教師基本權益」、「降低員額管控、合理化員額應納編」、「關注私中就學管道，杜絕違法考試選才」、「改善工作環境，確保特教品質」、「提供學校教師一般健康檢查補助」、「降低幼教師生比，教育品質再精進」、「友善教保工作環境，提高幼教工作者待遇」、「改善硬體環境設施，打造優質幼托場域」等十項全教總版教育政見。

全教總表示，選舉應回歸政見主軸，聚焦重大政策的討論，並進一步以「落實行政減量」、「保障代理教師基本權益」、「降低幼教師生比」為指標檢視主要縣市長候選人之教育政見，經調查詢問，在22個縣58位候選人中，有45位完全支持。

全教總理事長侯俊良指出，落實行政減量，減輕教師壓力，已成為各界共識；保障代理教師基本權益，嘉義市與金門縣已率先完成；至於降低幼教師生比，在金門縣首先落實之後，台北市已進行試辦，教育部也承諾將朝多軌、逐年調降的方式達成幼教「師生比1：12」的政策目標。

侯俊良表示，期許各級政府重視教育施政，選後有更多縣市逐步落實優質政見，全教總並將於選後啟動監督機制，要求當選人逐步落實政見、兌現承諾，提升教育品質。

全教總調查結果如下(依候選人姓氏筆畫排序)：

一、完全支持，共計45位候選人：

1.台北市：陳時中(民)、黃珊珊(無)、蔣萬安(國)

2.新北市：林佳龍(民)、侯友宜(國)

3.桃園市：張善政(國)、鄭運鵬(民)、鄭寶清(無)、賴香伶(眾)

4.台中市：蔡其昌(民)

5.高雄市：柯志恩(國)、陳其邁(民)

6.基隆市：陳薇仲(時)、黃希賢(無)、曾國民(無)、蔡適應(民)、謝國樑(國)

7.新竹市：沈慧虹(民)、林耕仁(國)、高虹安(眾)

8.新竹縣：周江杰(民)、楊文科(國)

9.苗栗縣：宋國鼎(時)、徐定禎(民)、謝福弘(國)

10.南投縣：蔡培慧(民)

11.彰化縣：王惠美(國)、黃秀芳(民)

12.嘉義縣：王育敏(國)、翁章梁(民)

13.嘉義市：李俊俋(民)、黃敏惠(國，保障代理教師權益已完成)

14.屏東縣：周春米(民)、詹智鈞(時)

15.宜蘭縣：江聰淵(民)、林姿妙(國)、陳琬惠(時)

16花蓮縣：Kolas Yotaka(民)、徐榛蔚(國)

17.金門縣：李應文(無)、陳福海(無)、楊鎮浯(國，保障代理教師權益、降低幼教師生比已完成)

18.連江縣：王忠銘(國)、李問(民)、曹爾元(國)

二、部分支持，共計6位候選人：

1.台中市：盧秀燕(國)

2.苗栗縣：鍾東錦(無)

3.南投縣：許淑華(國)

4.屏東縣：蘇清泉(國)

5.台東縣：劉櫂豪(民)、饒慶鈴(國)

三、完全未列為政見：

1.台南市：黃偉哲(民)、謝龍介(國)

2.澎湖縣：陳光復(民)、葉竹林(無)、賴峰偉(國)

四、未回傳政見：

1.雲林縣：張麗善(國)、劉建國(民)