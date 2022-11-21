快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

PLG／又有NBA球員來台！ 領航猿公布簽下「馬刺隊冠軍成員」

母怕孩子輸在起跑點「搶進私立幼稚園」 入學急後悔：同學禮物3千元

聯合新聞網／ 綜合報導
一位母親表示女兒就讀的私立幼稚園相當誇張，不穿名牌衣服就會被另眼相看，同學間還要求孩子買3,000元的生日禮物。示意圖／ingimage
一位母親表示女兒就讀的私立幼稚園相當誇張，不穿名牌衣服就會被另眼相看，同學間還要求孩子買3,000元的生日禮物。示意圖／ingimage

孩子在幼稚園本應享受無憂無慮的童年生活，近日卻有一名母親透露，女兒就讀的私立幼稚園相當競爭，不僅老師會對沒穿名牌服飾的孩子有差別待遇，同學之間舉辦慶生會還要每人買一份預算3,000元的禮物，讓她相當無奈，「幼稚園不是只有好好玩、好好上課嗎？怎麼會變得這麼複雜啦？」

一名母親在爆料公社App匿名發文，她表示為了不讓孩子輸在起跑點，她和老公費盡千辛萬苦才讓孩子擠進一間私立幼稚園，然而順利進去後反而發現更多問題，像是多數家長都開名車接送，她卻騎超過10年的機車送女兒上學，加上沒讓女兒穿名牌服飾，導致孩子常被老師差別對待，好險老公的頭銜還能看，與老師溝通後稍有改善。

不過更大的麻煩還在後頭，她指出，日前女兒收到一張生日派對邀請卡，內文要求參與者要帶3,000元以下的小禮物前往，還要提供28份天然無添加的小點心，並且已經指定好購買店家，讓她瞬間傻眼，「小孩的禮物買到3,000會不會太誇張？」她表示，雖然老公的薪水足以應付，老公也勸她偶爾一次沒關係，但她十分擔憂女兒從小就接觸不屬於自己的世界，會造成價值觀崩壞。

許多網友聞言也表示這種幼稚園太過可怕，「是大人的虛榮心比較可怕」、「家長跟小孩不要比較，孩子如果有錯誤的人生觀就完了」、「我家姊妹的小孩讀公立幼稚園、沒補習過，一直都是考第一名，幼稚園時的陪伴和有睡飽比較重要」。不過也有網友認為，已經進去了不如就盡量配合，「既然決定念了，就奉陪到底吧，女兒也會感受到媽媽對她的愛，而不是在從小就自卑不如人的世界成長」。

幼稚園 親子 親子教育 爆料公社

延伸閱讀

女大生瞞著家人登記結婚 網一面倒看衰：扮家家酒？

公職人員超血汗？天天加班到深夜 網揭1職位根本「功德職缺」

女大生「大四懷孕」糾結要念完還是休學？ 網勸：別把路切斷

她問「選工作會在意辦公環境嗎？」 上班族坦言：廁所也在乎

相關新聞

中華大學論文門陷智財疑雲 竹科：明年1月5日前依法處理

前新竹市長林智堅中華大學碩士論文爭議，竹科管理局曾聲明委託研究案合約明載擁有智慧財產權，將函請中華大學說明，至今仍無進度...

自立廚房供應157校營養午餐 新北辦教學營讓午餐更美味

新北市約有157所國中小食用各區學校自立廚房供應的營養午餐，約占新北市校數54%。營養午餐的烹煮也成為重點之一，教育局為...

國際奧林匹亞機器人大賽 台灣隊成績優異

台灣代表隊在德國舉行的國際奧林匹亞機器人大賽獲3金、1銅、第6名的佳績，總統、副總統頒贈賀電，恭喜參賽選手揚譽海

音樂老師看不下去找來談話 墊底高中生逆襲上東大改變人生

很多能夠考上一流大學的學生，往往是從小就開始積極準備，後來一直都保持著一定的成績，最後順利考取理想學校。但也有原本成績不佳，最後卻奮發圖強，成功金榜提名的勵志案例。有一位考上東京大學的日本作家、教育家西岡壱誠，就是這樣的例子。

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

母怕孩子輸在起跑點「搶進私立幼稚園」 入學急後悔：同學禮物3千元

孩子在幼稚園本應享受無憂無慮的童年生活，近日卻有一名母親透露，女兒就讀的私立幼稚園相當競爭，不僅老師會對沒穿名牌服飾的孩子有差別待遇，同學之間舉辦慶生會還要每人買一份預算3,000元的禮物，讓她相當無奈，「幼稚園不是只有好好玩、好好上課嗎？怎麼會變得這麼複雜啦？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。