母怕孩子輸在起跑點「搶進私立幼稚園」 入學急後悔：同學禮物3千元

孩子在幼稚園本應享受無憂無慮的童年生活，近日卻有一名母親透露，女兒就讀的私立幼稚園相當競爭，不僅老師會對沒穿名牌服飾的孩子有差別待遇，同學之間舉辦慶生會還要每人買一份預算3,000元的禮物，讓她相當無奈，「幼稚園不是只有好好玩、好好上課嗎？怎麼會變得這麼複雜啦？」

一名母親在爆料公社App匿名發文，她表示為了不讓孩子輸在起跑點，她和老公費盡千辛萬苦才讓孩子擠進一間私立幼稚園，然而順利進去後反而發現更多問題，像是多數家長都開名車接送，她卻騎超過10年的機車送女兒上學，加上沒讓女兒穿名牌服飾，導致孩子常被老師差別對待，好險老公的頭銜還能看，與老師溝通後稍有改善。

不過更大的麻煩還在後頭，她指出，日前女兒收到一張生日派對邀請卡，內文要求參與者要帶3,000元以下的小禮物前往，還要提供28份天然無添加的小點心，並且已經指定好購買店家，讓她瞬間傻眼，「小孩的禮物買到3,000會不會太誇張？」她表示，雖然老公的薪水足以應付，老公也勸她偶爾一次沒關係，但她十分擔憂女兒從小就接觸不屬於自己的世界，會造成價值觀崩壞。

許多網友聞言也表示這種幼稚園太過可怕，「是大人的虛榮心比較可怕」、「家長跟小孩不要比較，孩子如果有錯誤的人生觀就完了」、「我家姊妹的小孩讀公立幼稚園、沒補習過，一直都是考第一名，幼稚園時的陪伴和有睡飽比較重要」。不過也有網友認為，已經進去了不如就盡量配合，「既然決定念了，就奉陪到底吧，女兒也會感受到媽媽對她的愛，而不是在從小就自卑不如人的世界成長」。