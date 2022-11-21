自立廚房供應157校營養午餐 新北辦教學營讓午餐更美味

新北市約有157所國中小食用各區學校自立廚房供應的營養午餐，約占新北市校數54%。營養午餐的烹煮也成為重點之一，教育局為此舉辦校廚教學營，並邀請衛福部FDA優良廚師林奕成示範東南亞特色料理，共20所自立廚房學校的校廚、營養師與午餐秘書參與，讓營養午餐不僅能好吃也健康。

教育局長張明文表示，校園午餐是飲食文化教學最好的活教材，新北市推展「國際飲食扎根教育」，讓學生有更多機會品嚐到各式各樣異國料理，透過飲食認識各國的人文歷史與飲食特色，學習包容與尊重多元文化。

教育局指出，今年課程邀請主廚林奕成示範東南亞特色料理，包括緬甸炸蛋、菲律賓炒麵、越式咖哩雞肉、柬埔寨豬肉、印尼巨港燉白雞、大馬海南雞及泰式蒸魚等。研習過程中指導校廚們運用香料變化出豐富層次酸、辣、甜、香南洋料理的新元素，讓校廚們帶回學校融入校園午餐中，讓孩子們透過餐桌上的餐點延伸到學習視野，提升國際觀。

此外，配合中央國產可溯源石斑魚專案計畫，將「泰式蒸魚」選用石斑魚，透過不同的料理方式，讓學童有機會品嘗石斑魚的多樣吃法。

永定國小校長林雅芳表示，雖然學校是偏鄉小校，但積極推動國際飲食教育扎根計畫，校廚們參加教學營交流廚藝，讓孩子們可以享用到美味的異國料理。校廚柳小姐說，去年參加初階班課程，現場跟老師和學員們一起製作多道異國料理，回到學校後將所學到的泰式蒸魚、緬甸炸蛋等菜餚融入學校營養午餐中，看到孩子們吃到碗盤見底，覺得好有成就感。