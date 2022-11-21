快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

自立廚房供應157校營養午餐 新北辦教學營讓午餐更美味

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
衛福部FDA優良廚師林奕成示範東南亞特色料理。圖／新北市教育局提供
衛福部FDA優良廚師林奕成示範東南亞特色料理。圖／新北市教育局提供

新北市約有157所國中小食用各區學校自立廚房供應的營養午餐，約占新北市校數54%。營養午餐的烹煮也成為重點之一，教育局為此舉辦校廚教學營，並邀請衛福部FDA優良廚師林奕成示範東南亞特色料理，共20所自立廚房學校的校廚、營養師與午餐秘書參與，讓營養午餐不僅能好吃也健康。

教育局長張明文表示，校園午餐是飲食文化教學最好的活教材，新北市推展「國際飲食扎根教育」，讓學生有更多機會品嚐到各式各樣異國料理，透過飲食認識各國的人文歷史與飲食特色，學習包容與尊重多元文化。

教育局指出，今年課程邀請主廚林奕成示範東南亞特色料理，包括緬甸炸蛋、菲律賓炒麵、越式咖哩雞肉、柬埔寨豬肉、印尼巨港燉白雞、大馬海南雞及泰式蒸魚等。研習過程中指導校廚們運用香料變化出豐富層次酸、辣、甜、香南洋料理的新元素，讓校廚們帶回學校融入校園午餐中，讓孩子們透過餐桌上的餐點延伸到學習視野，提升國際觀。

此外，配合中央國產可溯源石斑魚專案計畫，將「泰式蒸魚」選用石斑魚，透過不同的料理方式，讓學童有機會品嘗石斑魚的多樣吃法。

永定國小校長林雅芳表示，雖然學校是偏鄉小校，但積極推動國際飲食教育扎根計畫，校廚們參加教學營交流廚藝，讓孩子們可以享用到美味的異國料理。校廚柳小姐說，去年參加初階班課程，現場跟老師和學員們一起製作多道異國料理，回到學校後將所學到的泰式蒸魚、緬甸炸蛋等菜餚融入學校營養午餐中，看到孩子們吃到碗盤見底，覺得好有成就感。

配合中央國產可溯源石斑魚專案計畫，將「泰式蒸魚」選用石斑魚。圖／新北市教育局提供
配合中央國產可溯源石斑魚專案計畫，將「泰式蒸魚」選用石斑魚。圖／新北市教育局提供
永定國小學生王浩軒將營養午餐吃得津津有味。圖／新北市教育局提供
永定國小學生王浩軒將營養午餐吃得津津有味。圖／新北市教育局提供

營養午餐 食農教育 教育局

延伸閱讀

鍾東錦電視政見發表會宣誓落實福利政見 創造就業機會

柯文哲新北首站先陪陳世軒：被發黑函代表你是個咖

金門2校中央廚房落成 中小學營養午餐里程碑

營養午餐沒有「全蛋」了？ 蛋價熱門關鍵字「各種漲」

相關新聞

中華大學論文門陷智財疑雲 竹科：明年1月5日前依法處理

前新竹市長林智堅中華大學碩士論文爭議，竹科管理局曾聲明委託研究案合約明載擁有智慧財產權，將函請中華大學說明，至今仍無進度...

自立廚房供應157校營養午餐 新北辦教學營讓午餐更美味

新北市約有157所國中小食用各區學校自立廚房供應的營養午餐，約占新北市校數54%。營養午餐的烹煮也成為重點之一，教育局為...

國際奧林匹亞機器人大賽 台灣隊成績優異

台灣代表隊在德國舉行的國際奧林匹亞機器人大賽獲3金、1銅、第6名的佳績，總統、副總統頒贈賀電，恭喜參賽選手揚譽海

音樂老師看不下去找來談話 墊底高中生逆襲上東大改變人生

很多能夠考上一流大學的學生，往往是從小就開始積極準備，後來一直都保持著一定的成績，最後順利考取理想學校。但也有原本成績不佳，最後卻奮發圖強，成功金榜提名的勵志案例。有一位考上東京大學的日本作家、教育家西岡壱誠，就是這樣的例子。

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

母怕孩子輸在起跑點「搶進私立幼稚園」 入學急後悔：同學禮物3千元

孩子在幼稚園本應享受無憂無慮的童年生活，近日卻有一名母親透露，女兒就讀的私立幼稚園相當競爭，不僅老師會對沒穿名牌服飾的孩子有差別待遇，同學之間舉辦慶生會還要每人買一份預算3,000元的禮物，讓她相當無奈，「幼稚園不是只有好好玩、好好上課嗎？怎麼會變得這麼複雜啦？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。