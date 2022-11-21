音樂老師看不下去找來談話 墊底高中生逆襲上東大改變人生

很多能夠考上一流大學的學生，往往是從小就開始積極準備，後來一直都保持著一定的成績，最後順利考取理想學校。但也有原本成績不佳，最後卻奮發圖強，成功金榜提名的勵志案例。有一位考上東京大學的日本作家、教育家西岡壱誠，就是這樣的例子。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，西岡在小學、國中時的成績都是吊車尾，加上外型又矮又胖，結果成為班上同學霸凌的對象。雖然後來發育長高了，但被欺負的狀況卻有增無減，甚至還曾經因為被丟東西，結果因此流血受傷，必須縫好幾針的狀況。

西岡讀到高一高二時，成績依舊沒有起色，經常遭到老師們的責罵。不過有一天，音樂老師問西岡「你真的要這樣一直被欺負下去嗎」，西岡則解釋自己不管怎麼努力，最終結果都不理想，所以與其做無謂的抵抗，不如就繼續這樣就好。

但音樂老師告訴他，這些只是西岡的一廂情願而已。事實上每個人都有無限可能，只是往往都會被自己訂下的「舒適圈」束縛住，結果限制了發展性。音樂老師希望西岡能夠突破自己的舒適圈，尋找屬於自己的可能。西岡聽了覺得有道理，於是立下志向，決定要挑戰日本最頂尖的東京大學。

原本成績不好的西岡，一開始連要好好坐在書桌前面用功都很困難。然而，他會比較自己和其他人的成績，從而感覺到「怎麼樣也不能考輸這個人」，激勵自己向上的決心。最後在重考兩年之下，終於成功考上東京大學。

如今的西岡，除了撰寫多部教導如何考取好成績的書籍，成為知名作家以外，更在兩年前創業開設教育機構。除了自己靠著努力翻轉人生之外，更希望藉由自己的力量，去幫助其他遭遇困難的學子們。