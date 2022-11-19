智慧製造大數據分析競賽 127隊競逐300萬總獎金
2022全國智慧製造大數據分析競賽今天登場，業界出題、學界解題，總獎金高達新台幣300萬元，34所大專院校及20個企業團體，共127隊伍挑戰，創造產官學交流機會。
國家科學及技術委員會科技辦公室及教育部共同指導、東海大學主辦的「2022全國智慧製造大數據分析競賽」，今天在東海大學體育館舉辦的決賽與頒獎，包括國科會科技辦公室執行秘書葉哲良、教育部資科司司長李政軒等人出席。
東海大學發布新聞稿指出，這場競賽由上銀科技、公準精密、永進機械、均華精密等企業贊助競賽獎金，提供業界實證場域數據作為題目，創造產官學研互動交流的機會，替工業5.0的智慧自動化或智慧工廠奠定發展基礎。
東海大學副校長張嘉修表示，承辦此活動已5年，透過業界提供的真實數據讓參賽隊伍進行分析，對於台灣智慧製造發展及大數據分析人才培育，具有突破性進展。
葉哲良指出，目前已有企業根據過去的競賽成果，創新AI運用於智慧製造上，並改善加工精密度高達50%，提升產品品質和良率。
李政軒說，AI落地勢在必行，透過產官學共同平台，讓參賽者能將所學應用到實際的業界問題上，並針對自身不足處再加以學習，是很好的良性循環。
本年度初賽由明昌國際出題，決賽則由志聖工業和公準精密出題。長達3個月的賽程，共68個隊伍進入決賽。最終，大研組金獎由高科大商務資訊應用系的「大岩壁」團隊奪得，並獲頒50萬元獎金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言