助大學打國際盃 高教深耕計畫二期經費近千億

教育部高教深耕計畫第二期預計明年開始執行，11月底將由行政院核定。第二期5年總經費約新台幣970億元，較第一期增加132億元，並另外新增資安強化、國際化行政支持系統專章。

為了協助大學發展自身特色和角逐「國際盃」，國內最大一筆競爭型補助計畫高教深耕計畫第一期自107年起開跑，並以五年為一期，將於今年底屆滿，112年起將邁入第二期。

根據教育部第二期提報作業說明會簡報，高教深耕計畫第一期經費五年共計838億元。第二期經費先前公告為990億元，教育部高教司長朱俊彰今天出席大學社會責任實踐博覽會時表示，第二期計畫最快11月底由行政院核定，總經費約970億元，比第一期新增132億元，當時990億經費仍在核定中，仍要以行政院最後公佈為準。

朱俊彰也說，在10月底時，已請大學準備申請第二期計畫架構與發展，待行政院核定，各校即可巡校內程序提報計畫到教育部，教育部盼於明年春季核定計畫。此外，在第二期計畫核定前，也會先撥補款項讓大學維持第一期深耕計畫運作，不會出現銜接斷層。

另外，高教深耕計畫第二期也新增「國際化行政支持系統專章」，鼓勵大學規畫國際化人力、境外生學習支援、外籍教研人員工作支持、輔導境外生畢業後留台工作等；以及新增「資安強化專章」，推動資通安全管理，強化大學資安。

根據簡報內容，各公私立大專校院均可申請提報主策計畫，但專案輔導學校除外。各校預計於12月15日前提報計畫，明年三月初核定補助經費。