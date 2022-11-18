全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建議扣減一百萬元。教育部今天（11/18）證實，屏榮高中限期未改善，已依私校諮詢會建議核減112年度獎勵款新台幣100萬元。

聯合報日前報導，教育部國教署今年一月起便進入屏榮高中訪查並多次函文督導，但學校至今仍限制學生髮式、穿著，例如以尺量頭髮長度；也有學生指出，冬天若穿自己的保暖衣物，外面一定要加學校外套，帽Ｔ的帽子不可外露，髮式未符校規則可能扣班級分數。

綜觀上述狀況，日前私校諮詢會建議扣減該校獎補助一百萬。教育部今天則證實，11月8日提報屏榮高中因持續接獲民眾陳情，該校以不當言語及管教方式管理學生服裝儀容，經查證屬實且限期未改善案，已依私校諮詢會建議核減112年度獎勵款新台幣100萬元，並將於近期函文告知學校。

教育部也要求，屏榮高中需立即全面檢討、改善現有不當服儀管理措施，務必依「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」落實執行，國教署將持續追蹤督導該校改善情形。