臺南好幸福！中信非營利幼兒園招生 主打最「美」校園

中信非營利幼兒園招收幼幼班到大班學齡幼兒，家長以非營利幼兒園的費用，就能讓孩子共享大學的教學資源。 圖／中信非營利幼兒園 提供

國內第一所由私立大專院校於校區內成立之非營利幼兒園就在臺南！中信金融管理學院(下稱「中金院」) 以豐富的國際學習資源、產學合作企業實習、畢業即就業的特色，在「少子化」缺額海嘯中逆勢交出漂亮成績單，110年再獲教育部核定為「大專校院學生雙語化學習計畫普及提升學校」。今年，中金院將目光鎖定在幼兒啟蒙教育階段，在國教署及臺南市政府的指導下，辦理「臺南市中信員工子女非營利幼兒園」 (下稱「中信非營利幼兒園」)，於本(11)月11日獲准立案招生，幼童將在中金院優美校園環境成長，共享學習資源，為學前教育奠定最好的基礎。

中金院重視學生的外語能力表現，擁有美式校園，校內設有美語村，提供豐富的海外學習機會，還設有ICRT臺南台，學生得以透過各種管道增進外語能力。中金院校長施光訓表示，配合「雙語國家政策」與「公共化教保政策」，中金院向下扎根，106年成立中信國際實驗教育機構(CTBC International Academy)，增設國際實驗中學，今年提出小學階段申請，同時向教育部國教署申辦非營利幼兒園成功，為大南科居民及就業市民提供符合國家雙語政策，以K-12全階段普惠的優質國際教育，讓孩子共享教學資源，為實踐大學社會責任再邁向新里程碑。

中信非營利幼兒園提供優質的學習環境，孩子將有更多元學習體驗。 圖／中信非營利幼兒園 提供

中信非營利幼兒園招收幼幼班到大班學齡幼兒，孩子除了可更貼近大自然，在寬廣的大學美式校園中奔跑、歡笑、快樂成長，還能與大學及國際實驗中學共享教學資源；因地理位置鄰近台江國家公園，多樣的生態樣貌與在地文化可自然融合於教學中，豐富孩子的美感體驗，啟發其創意思維。為了增加家長接送孩子的便利性，方便鄰近的南科、科工區、工業區的員工子女就讀，中信非營利幼兒園規劃兩條幼童專用車接送路線，並比照私幼辦理延托，減輕雙薪家長的負擔、安心上班。

中信非營利幼兒園依照非營利幼兒園收費標準，第一胎子女月繳2千元、第二胎1千元，第三胎則免收學費，以公益為先為宗旨，招收滿2歲至未足6歲幼兒，只需平價的費用，就能共享中金院及中信國際實驗教育機構美麗的校園與教學資源。具護理師執照的執行長張文娟表示，園方聘用專業幼教師資發展多元課程，結合充沛的學習資源，建構臺南市最具特色的大學附設幼兒園，充實幼兒生活經驗，以促進其身心健全發展。

中信非營利幼兒園與中信金融管理學院、中信國際實驗教育機構共享美麗寬闊的校園。 圖／中信非營利幼兒園 提供

中信非營利幼兒園官方網站：https://cps.ctbc.edu.tw/