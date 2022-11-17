台首大確定明年7月底退場…為何重組董事會？ 校方這樣回應

台灣首府大學因財務欠佳確定提前明年7月底退場，校長張淑中晚間表示，因學校第7屆董事會任期，已於11月5日屆滿，並聲明無連選下屆董事意願，今教育部依法開會要重組新的董事會因應。

她說，重組新（公益）董事會，對學校也有重要意義；因校方雖主動申請停招，目前有許多行政與校務工作，仍然要順利推動與正常運作，以保障全校教職員工、生權益。

張淑中指出，目前台灣首府大學有些校內法規條文，已不合時宜，也不符實務，須做小部分修正。此外，本月底前，學校決算案，也要向新董事會做報告並經其審議，因此新董事會如能順利產生與上任，對學校是有正面意義。