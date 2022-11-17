遭指「財務惡化」列專案輔導學校 苗縣賢德工商：從未欠薪

教育部今天召開第七次私校退場審議會，將兩所私立高中職列為專案輔導學校，其中苗栗賢德工商因「財務惡化」會中出席委員二分之一以上投票通過，改善期限二年；賢德工商校長李培中表示，學校從未欠薪，財務數字與現實面有落差。

賢德工商目前設有汽車科、餐飲管理科，另設有進修部，兩科各年級各一班，學生數80多人，教職員13人，今年招生學生還成長三成。

校長李培中表示，很怕這消息曝光後，以後招不到學生，被逼退場。他強調，學校從未積欠或遲發教職員薪水，教育部審查所謂的年度常備資金不足，是因為董事會將年度準備金採分期匯款方式，未一次到位，而被誤會「財務惡化」，現實面並沒有問題。

李培中表示，對於賢德後續經營問題，還要經董事會討論，且董事會早就在研議要合併通霄賢德及苑裡龍德兩校，被認定為退場專案輔導學校，會讓家長與學生失去信心，未來營運只會更雪上加霜。