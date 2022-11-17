中州科大、台首大確定不玩了！ 逾百生恐無法原校畢業

教育部今天召開第七次私校退場審議會，先前已被列為專案輔導學校的中州科技大學、台灣首府大學，原先若能在期限內脫離專輔身份，仍不會走上退場的路。但兩校近日主動依法提報111學年停止招生並經主管機關通過，兩校將於111學年度結束時，也就是明年7月31日停辦，確定走上退場之路。不過屆時兩校仍有學生無法原校畢業，教育部承諾將協助安置。

根據第三次退審會，中州科大是在退場條例施行前就已列入專輔學校，符合私立高級中等以上學校退場條例（以下簡稱退場條例）第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依照退場條例第13條第2項給予該校改善期限至112年5月31日止。

台灣首府大學則是在條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依照退場條例第13條第1項給予該校改善期限至113年5月31日止。

不過教育部今天召開第七次私校退場審議會，並於會後指出，兩校近日皆依預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法第11條規定，主動申請停止111學年度起全部招生，並於11月初前後獲主管機關通過，兩校將於停招的當學年度結束時停辦，也就是明年7月31日。教育部後續將解除該法人全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

教育部技職司副司長柯今尉表示，兩大學評估學校辦學產生困難，就依照辦法擬訂停招計畫，經校務會議、董事會報教育部，教育部也同意核定兩校停招，依法將於111學年度結束時停辦，確定退場。

他也以中州科大為例，由於該校已經沒有營運資金，甚至已有欠薪情事；台灣首府大學可用資金也只到明年一月，但退場條例必須在學校停招且重新組織董事會後才能申請墊付款項，因此學校才選擇提早停招、停辦。至於高苑科技大學、大同技術學院、明道大學、環球科技大學等專輔學校，目前仍在改善期限內，尚未提出要提早停招的申請。

柯今尉也提到，根據統計，中州科大目前有927位在校生，但在111學年結束後，只會剩下254位，屆時會由教育部安置轉學；台首大則有756位在學生，這學年結束後剩下417名，也同樣會由教育部協助安置。