財務惡化成主因！私中再添2所專輔學校 名單曝光

教育部今天召開第七次私校退場審議會，將兩所私立高中職列為專案輔導學校，分別為高雄市新光高中、苗栗賢德工商，被列專輔學校的原因皆為「財務惡化」。

新光高中位於高雄大寮區，目前設有寵物經營科、餐飲管理科、美容科，另設有進修部。根據教育部統計處資料，該校110學年度約有200多名學生；賢德工商則位於苗栗通霄鎮，目前設有汽車科、餐飲管理科，另設有進修部，110學年度全校不到100名學生。

教育部今天在退審會後發布新聞稿指出，新光學校財團法人高雄市新光高級中學為私立高級中等以上學校退場條例施行後，列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

苗栗縣私立賢德高級工商職業學校，也是退場條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員二分之一以上同意，該校符合本條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依本條例第13條第1項給予該校改善期限二年。

教育部今天退審會由召集人教育部政務次長劉孟奇主持，共有委員20人出席(本會全體應出席委員29人，內含教育部增聘之審議學校專任教職員及學生代表各2人；出席委員人數已達全體委員人數三分之二)。

教育部說，經本次退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部會將名單公告於「教育部主管私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」(https://phsms.cloud.ncnu.edu.tw/eduAssistance)，並將續提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

教育部自今年9月起共召開六次退審會，審議專輔學校名單，目前共將高苑科技大學、大同技術學院、台灣首府大學、明道大學、中州科技大學、環球科技大學、和春技術學院、高雄市旗美商工、嘉義縣同濟中學等九校，列為專案輔導學校。而據國教署先前統計，全國至少有超過20所私中將被提報至退審會審議。