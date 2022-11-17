選送華語教學人員赴美任教 教部與懷俄明州簽署備忘錄

教育部為擴大「台美教育倡議」合作，強化與美國教育合作關係，陸續與美國各州教育主管部門洽簽教育合作瞭解備忘錄。教育部今（11/17）與美國懷俄明州教育廳簽署備忘錄，加強台美雙邊交流、華語文交流，未來台灣將送選華語教學人員赴當地任教，並鼓勵美國學生來台研習。

懷俄明州教育廳代表團近日訪台，並由駐舊金山辦事處教育組協調及駐西雅圖辦事處處長甄國清見證下，由教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀與州教育廳廳長Brian Schroeder於教育部完成簽署雙邊教育合作備忘錄，強化雙邊教育及學習鏈結。

教育部表示，備忘錄為雙方創造制度性的教育合作平台，未來教育部也將持續促進與州政府教育合作，擴展華語文教育交流，包含選送華語教學人員赴當地學校任教、鼓勵學生來台研習華語、籌組來台短期教師或學生研習團、推動美國大學與我國大學校對校合作辦理「臺灣優華語計畫」等。

教育部也說今年8月高雄市立楠梓高中已與懷俄明州黑山高中（Black Butte High School）簽署合作備忘錄，開啟雙方於課程與線上教學，以及語言文化交流等方面的合作，以擴展兩校師生對外國文化的理解及國際視野。

懷俄明州教育廳轄下管理超過9萬3,000名學生和1萬7000名校長、教師及教育領域專業人士，主要畫分為政策組、學術組和行政組三個部門。該州憲法賦予教育廳廳長監督州內6至21歲各級公立學校的權限，並職掌廳內各部門，致力為轄區學生創造學習機會。