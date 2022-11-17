全國中輟預防研討會 去年中輟復學率逾九成

教育部國教署今天舉辦「111年度全國中輟預防業務傳承研討暨表揚大會」。110學年度全國中輟生總數2221名，復學人數2002人，復學率達九成，並於會中表揚績優縣市與輔導人員。

國教署表示，110學年度全國中輟生總數2221名，復學人數2002人，復學率達90.14%。為加強輔導中輟生復學，國教署持續結合教育、社政、民政與警政的緊密關懷網絡，與各縣市政府合作推動中介教育，協助中輟學生重新適應學校生活與銜接學習。

國教署說，會中除表揚澎湖縣、台中市、台南市、台北市、連江縣、嘉義市及台東縣等7個績優縣市，另有包含學校、民間團體、行政機關等50個績優單位，以及10位績優人員同獲表揚，期待透過獲獎肯定，激勵長期致力於中輟預防及復學輔導工作的人員及單位持續深耕，用愛引導孩子返回校園。

國教署表示，要協助學校找回中輟生，｢一個都不能少｣，會議也邀請實際參與輔導工作的相關單位進行專題演講，透過實務經驗的交流及反饋，能夠凝聚彼此的力量，提供更完善且有效的協助與資源，讓中輟孩子們都能回歸校園學習。