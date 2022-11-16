高雄家長團體串聯 組成勇敢面對不適任教師陣線聯盟

高雄市家長團體今天成立「高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟」，要求學校確實依法依程序處理不適任教師問題。教育局表示，教師疑似有教學不力或不能勝任工作之具體情事者，家長可向學校或教育局檢舉，學校會在5日內召開校事會議決議組成調查小組進行調查。

召集的高雄市家長聯盟總召洪志和說明，家長面對不適任老師時，常常非常無奈與無助，像有所學校接收他校來的超額老師，幾乎沒在教課，家長只好放學後自己教數學加減。學校就算要處理不適任教師問題，過程冗長，還要面對「免輪調」的老師群，甚至師師相護的人情世故等，導致校長難辦，家長及孩子隱忍或轉學。

高雄市家長協會理事長黃雀華表示，家長團體站出來，是要幫助整個教育環境，恢復真正的校園正義。協會本著監督教育的立場，協助單一家長勇敢面對不適任教師，也間接幫助了學校勇敢面對，共創多贏局面。

高雄市偏鄉與弱勢教育關懷協會理事長許益誠說，師資是偏鄉教育很大的問題，少子化愈演愈烈，超額老師，甚至是不適任老師就往偏鄉走，若再加上無人關注，結果就是偏鄉孩子的教育愈來愈被邊緣化，而這種惡性循環的結果，就是更多的社會成本。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟高雄代表陳美芳表示，絕大多數的媽媽，護兒但不溺愛；大多數的老師，也都是兢兢業業。所以家長勇敢聯盟的成立，除了保護親子，也是保護更多的師長，避免劣幣驅逐良幣。高雄市學習障礙教育協進會理事長王玉如、中山大附中前會長李宥霖等人，也以經驗分享來呼籲高雄家長團結面對。