快訊

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

台中港空貨櫃美國女子死亡「面目全非」 檢警相驗初步排除他殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家鄉的文化自己傳 新北鶯歌幼兒園將陶藝課納入課程

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
鶯歌的幼兒園開始深耕地方文化，以陶瓷課程為嫁接，讓孩子透過實作了解家鄉產業，系列體驗課程不僅提升孩子的美感素養，還能拉近祖孫三代情，讓孩子了解進而認同自己所處家鄉的在地文化。圖／新北市教育局提供
鶯歌的幼兒園開始深耕地方文化，以陶瓷課程為嫁接，讓孩子透過實作了解家鄉產業，系列體驗課程不僅提升孩子的美感素養，還能拉近祖孫三代情，讓孩子了解進而認同自己所處家鄉的在地文化。圖／新北市教育局提供

新北市鶯歌區陶瓷文化向來享譽國際，幼兒園開始深耕地方文化，以陶瓷課程為嫁接，讓孩子透過實作了解家鄉產業，系列體驗課程不僅提升孩子的美感素養，還能拉近祖孫三代情，讓孩子了解進而認同自己所處家鄉的在地文化。

建國國小附幼團隊就以在地的陶瓷文化為主題發展幼兒園課程，實施初期，家長一句「玩土沒出息啦！」反映出在地古窯文化已日漸消失，陶瓷老街成觀光商業景點，社區居民對鶯歌陶瓷文化漸漸失去情感聯結的真實情狀。

因此當幼兒園開始發展陶土課程，邀請陶藝家入園引導幼生進行陶杯創作，從自己設計圖案、捏塑陶杯、送窯燒製，再送到店面展覽，看到幼生在體驗創作過程中，不僅建立自我信心，更成為傳遞家鄉文化的解說員，也因為看到幼生樂玩陶藝，家長們漸漸化身為最佳顧問，家校緊密合作就在時光隧道中悄然滋生。

盤子是陶藝作品最常見的作品，幼生對古早蝦子盤的造型充滿好奇，就讀大班的祖豪分享奶奶說過的話「蝦子有很多腳，所以蝦子盤代表家庭『富足』，早期也是生活優渥的人家才吃得到海鮮」。在你一言、我一語熱烈對話中，師生開始觀察陶藝書上各式古早盤，並透過在地駐店藝術家的帶領，進行立體陶蝦捏塑，親師生一起悠游在集體創作的樂趣中。

111年建國國小附設幼兒園以「甲土黏做伙-建國愛玩客」課程榮獲教育部教學卓越獎銀質獎，林建能校長以「阮欲用一塊陶土，甲囝仔和鶯歌黏作伙；阮欲用一雙手，予囝仔捏出幸福的未來；阮欲用三代情，傳承陶瓷藝術一世人」，期許建國孩子們展現愛鄉愛土的情懷，帶著從陶土課程中汲取的養分及習得的能力，揮灑出一片屬於自己的天空。

教育局長張明文表示，在全球在地化的趨勢下，融入社區環境和地方文化成為各校課程發展的最佳元素。新北市持續鼓勵各幼兒園發展特色主題課程，引領孩子從生活經驗中探索，建立孩子與在地環境互動的渠道，讓幼兒園藉由深耕在地文化，成為社區重要的教育中心，更要成為永續社區文化的最佳推手，匯聚為新北市推動聯合國永續發展目標教育創新斐然可觀的成果。

幼兒園 陶藝

延伸閱讀

一表看新北運動中心周邊房價 這裡年漲14%第一

你沒看過的湯唯、吳磊、Yeri！ LOEWE早春廣告幽默逗趣

影／侯家軍選情告急？ 侯友宜再度陪同呂家愷赴鶯歌市場掃街

鶯歌公八公園停車場試營運 116格汽車位開放一個月免費停

相關新聞

全國中輟預防研討會 去年中輟復學率逾九成

教育部國教署今天舉辦「111年度全國中輟預防業務傳承研討暨表揚大會」。110學年度全國中輟生總數2221名，復學人數20...

「幼稚園」是老人在講的？新一輩都改口這樣說 網堅持：我幼稚我驕傲

你也會說「幼稚園」嗎？知名作家、導演九把刀在臉書發文表示近日與太太聊天才知道，原來現在已經不太有年輕人會使用「幼稚園」這個詞，「講『幼稚園』的都是老人」。貼文一出引來網友熱烈討論，許多人紛紛表示「沒想到我也加入老人的行列了」。

大學特殊選才網路點閱數列篩選條件 私校盼找實作特優人才

大學正值112學年度特殊選才招生，共55校550學系參與、提供1558個招生名額，歷年最多。有私立大學傳播系篩選條件列入...

家長控師標籤化學生分級童工、奴隸 教評會決議停聘2個月調查

台中市陳姓國小女導師被控未經家長同意，帶學生理髮、未依課表授課、且將學生標籤化，公審霸凌學生等行徑。校方11月9日已召開...

靜宜大學再傳佳績 獲教育部青年署全國最高補助

靜宜大學再傳佳績，連續兩年榮獲教育部青年署「大專校院推動職涯輔導全校類補助計畫案」，今年再拿下「全校類」最高補助款，全國...

高雄家長團體串聯 組成勇敢面對不適任教師陣線聯盟

高雄市家長團體今天成立「高雄家長勇敢面對不適任教師陣線聯盟」，要求學校確實依法依程序處理不適任教師問題。教育局表示，教師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。