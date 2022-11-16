家鄉的文化自己傳 新北鶯歌幼兒園將陶藝課納入課程

新北市鶯歌區陶瓷文化向來享譽國際，幼兒園開始深耕地方文化，以陶瓷課程為嫁接，讓孩子透過實作了解家鄉產業，系列體驗課程不僅提升孩子的美感素養，還能拉近祖孫三代情，讓孩子了解進而認同自己所處家鄉的在地文化。

建國國小附幼團隊就以在地的陶瓷文化為主題發展幼兒園課程，實施初期，家長一句「玩土沒出息啦！」反映出在地古窯文化已日漸消失，陶瓷老街成觀光商業景點，社區居民對鶯歌陶瓷文化漸漸失去情感聯結的真實情狀。

因此當幼兒園開始發展陶土課程，邀請陶藝家入園引導幼生進行陶杯創作，從自己設計圖案、捏塑陶杯、送窯燒製，再送到店面展覽，看到幼生在體驗創作過程中，不僅建立自我信心，更成為傳遞家鄉文化的解說員，也因為看到幼生樂玩陶藝，家長們漸漸化身為最佳顧問，家校緊密合作就在時光隧道中悄然滋生。

盤子是陶藝作品最常見的作品，幼生對古早蝦子盤的造型充滿好奇，就讀大班的祖豪分享奶奶說過的話「蝦子有很多腳，所以蝦子盤代表家庭『富足』，早期也是生活優渥的人家才吃得到海鮮」。在你一言、我一語熱烈對話中，師生開始觀察陶藝書上各式古早盤，並透過在地駐店藝術家的帶領，進行立體陶蝦捏塑，親師生一起悠游在集體創作的樂趣中。

111年建國國小附設幼兒園以「甲土黏做伙-建國愛玩客」課程榮獲教育部教學卓越獎銀質獎，林建能校長以「阮欲用一塊陶土，甲囝仔和鶯歌黏作伙；阮欲用一雙手，予囝仔捏出幸福的未來；阮欲用三代情，傳承陶瓷藝術一世人」，期許建國孩子們展現愛鄉愛土的情懷，帶著從陶土課程中汲取的養分及習得的能力，揮灑出一片屬於自己的天空。

教育局長張明文表示，在全球在地化的趨勢下，融入社區環境和地方文化成為各校課程發展的最佳元素。新北市持續鼓勵各幼兒園發展特色主題課程，引領孩子從生活經驗中探索，建立孩子與在地環境互動的渠道，讓幼兒園藉由深耕在地文化，成為社區重要的教育中心，更要成為永續社區文化的最佳推手，匯聚為新北市推動聯合國永續發展目標教育創新斐然可觀的成果。