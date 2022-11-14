暨大獲國家永續獎 結合課務、社區發展共創典範

國立暨南國際大學日前榮獲教育類國家永續獎，該校輔以社會參與式教學途徑與行動研究設計，推動共學共工的「水沙連大學城」社區照顧模式、開發「社區高齡照顧資訊系統、智慧照顧系統」、整合50個公協會成立「日月潭觀光圈聯盟」進行國際化旅遊目的地管理，是大學與社區共創最佳的典範。

今年全國共計有134個機關團體報名，行政院永續發展委員會秘書處自6月16日至10月11日間，分別辦理永續獎初選、複選、決選三階段評選會議。經過激烈的競爭下，選出四大類別，共計52個得獎單位，預計12月將由行政院院長兼任永續會主任委員親自頒獎。

暨大校長武東星指出，「深化與地方的連結」是暨大從921大地震後，推動20餘年的辦學目標，從過去師生協助社區重建，到現在以整個水沙連區域推動各鄉鎮的地方創生計畫，近期更協助7鄉鎮推動地方創生計畫，總補助金額獲得約3億6796元。

暨大環安衛中心主任劉一中表示，暨大在2022年成立「國立暨南國際大學永續發展委員會」。透過課程結合台灣永續發展目標，更於110學年開設「241門通識課程」、「1817門學分課程」與永續發展指標有關課程。

劉一中以推行減污減廢為例，總回收水量達13,700m3/月，達總污水量80%，資源回收率達43.2%，遠高於其他大專校院，並且於2022年已完工的太陽能發電設備容量達2978kWp，年發電量約有390萬度，佔年用電量的34.08%，能源使用指標EUI逐年下降，由2016年的EUI 59降至2021年的51.2 EUI，降幅達到13.2%。

另將資源回收物資細分為13類，並提倡垃圾不落地政策，提升學生公民教育素養，資源回收率逐年提升達到43.2%；並於校內設置100台電動摩托車，以租賃共享的方式，提供學生於校內或往返埔里鎮使用，大量減少因交通所產生的溫室氣體直接排放。

暨大表示，將在2043年提前達到淨零碳排的目標外，也響應國家能源轉型，預計建置8000 kWp的太陽能發電容量，並持續扮演南投縣政府智庫的角色，擴大推動地方創生的協力範圍；課務面將展開永續發展教育計畫，建置永續發展學分學程，編寫永續發展報告書。