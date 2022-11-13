促私校減招續命 私立技專校院獎勵金制度大改

教育部近日公告修正「補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點」，註冊率若未達7成，學校會被依不同註冊率扣減不同百分比或固定實額的獎勵經費，但會以扣減較少者來減計，例如註冊率未過半，減計獎勵4成5或450萬，註冊率於5成和5成5間，扣減4成或400萬；且只要下學年日間學士班寄存名額率逾1成，不減計獎勵，明年生效。

學者評析，新規在私校面對財務吃緊、教師減薪等困境中總算有了一絲溫暖；教團則認為，教育部新規也是引導招生不佳的技專減招，以此降低明年缺額。

現行私立大專校院連兩年註冊率未達7成，會遭扣減不等百分比的獎勵。教育部日前原擬改為減計固定實額，但因恐讓本來就拿到較少獎勵的學校領更少，加速退場，教育部近日正式公告，因而轉為百分比和實額擇較少者減計。

例如一校獎勵僅550萬，註冊率在5成和5成5間，扣減4成將少領220萬元，但若扣減實額要被扣減400萬。但但若為領取1億補助的大校，假設註冊率同樣在5成和5成5間，扣減4成將損失4000萬，扣減實際金額只會減少400萬。整體而言，新制以較少者減計，對大、小校都有利。

靜宜大學監察人陳振貴表示，新要點扣減獎勵經費「或」字是重點，扣減獎勵經費以較少者減計，對私立技專校院財務多少有幫助，在生源減少、教師減薪、財務減縮的聲浪中總算獲得一點溫暖。

但要點也規定，若學校註冊率未達7成，但112學年日間學士班寄存名額比率超過10%，則不減計獎勵經費。陳振貴也指出，此舉形同教育部持續鼓勵學校寄存，在少子化下讓各校順其自然求生。

私校工會理事長尤榮輝則談到，以較低金額減計有利原本獎助多的學校，不影響獎助少的學校；新制增加寄存10%以上名額不減計獎勵，則是引導招生不佳的技專減招，可見教育部意圖大幅削減明年四技二專招生缺額。

尤榮輝認為，教育部透過學校註冊率減計獎勵進而引導招生不佳的技專減招，是有意汱除部分私校政策的1環，能撐過少子化冰河期的私校也許有機會否極泰來，撐不住則只能退場。但政府也應思考，在汱除過程中可能同時扼殺優質私校的發展機會，會不會錯殺原本好的私校，建議教育部汱劣的同時也能提出更積極的扶優政策。